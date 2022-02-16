Dù cho vật đổi sao dời, 3 con giáp này từ giờ cho đến cuối năm rũ bỏ vận xui, xòe tay hứng lộc, tài vận thịnh vượng, vui tươi hưởng phước

Từ giờ cho đến cuối năm, tuổi Thân hãy cảm tạ trời đất bởi bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn. Sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới.

Trong giai đoạn từ giờ cho đến cuối năm, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ hoạch tài tuy nhiều nhưng thời cơ không dài, nếu nhanh tay chớp lấy thì có được, chậm chân thì bị người khác nẫng tay trên.

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, từ giờ cho đến cuối năm đích thị là giai đoạn của riêng tuổi Tỵ. Tử vi học miêu tả, đây là giai đoạn tuổi Tỵ thật sự thăng hoa và gặt hái được nhiều thành công mà bấy lâu nay họ luôn ao ước. Trời sinh tuổi Tỵ với bản tính tham vọng và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống, bên cạnh đó sự may mắn trong năm nay sẽ giúp tuổi Tỵ sở hữu tài vận thịnh vượng.

Dự kiến từ giờ cho đến cuối năm, công việc tuổi Tỵ sẽ chuyển biến rõ rệt, nếu như không thăng quan tiến chức thì cũng sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp riêng. Nếu đã từng nghĩ đến chuyện mua nhà mua xe thì có thể trong năm nay sẽ thực hiện được.

Theo tử vi, từ giờ cho đến cuối năm người tuổi Dần có điềm báo tăng lương thăng chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu như thời gian qua tuổi Dần gặp khá nhiều trắc trở thì từ giờ cho đến cuối năm sẽ là một khởi đầu mới đầy tốt đẹp với con giáp này. Vận trình của bản mệnh sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều khi được thần May mắn ghé thăm. Những khó khăn trong thời gian trước đã được người tuổi Dần tích góp thành những kinh nghiệm để tận dụng trong thời gian này.

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ cho đến cuối năm người tuổi Dần có điềm báo tăng lương thăng chức. Chính vì vậy bản mệnh không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào, hãy thể hiện hết mình để cấp trên có thể thấy rõ được năng lực của bạn. Sự nỗ lực, tỉ mỉ cũng như chu đáo trong công việc sẽ giúp con giáp này sớm đạt được thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.