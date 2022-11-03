Dự báo tử vi ngày (4/11) 3 con giáp có vận trình sự nghiệp tiến triển tích cực, tài chính có dấu hiệu tăng trưởng.

Dự báo tử vi ngày (4/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, sự nghiệp có bước tiến mới.

Dự báo tử vi ngày (4/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, sự nghiệp có bước tiến mới.

Tình duyên: Mối quan hệ gần đây có thể có vấn đề mới nhưng đây cũng là cơ hội để hai bạn thử thách tình cảm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp không tồi, sắp tới sẽ có những bước đột phá mới trong công việc, có tin vui đang chờ đón bạn, nhưng đồng thời cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Tài lộc: Đầu tư sớm có thể được lời nhưng đừng vì điều này mà tăng cường đầu tư mạo hiểm, nếu không có thể bị thua lỗ, hãy thận trọng.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý tư thế ngủ, đừng để chèn ép tim.

Tuổi Tỵ

Dự báo tử vi ngày (4/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi đủ đường. Vận trình tài lộc dần được cải thiện Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tử vi ngày (4/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi đủ đường. Người tuổi này dễ dàng phát huy thế mạnh bản thân nhờ được Quý Nhân nâng bước trên con đường phát triển sự nghiệp - công danh. Ngoài ra, công việc đôi khi khó tránh khỏi rắc rối phát sinh bất ngờ, song với sự nhanh trí đã giúp bản mệnh xử lý triệt để hết thảy.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dần được cải thiện. Con giáp này có thể chi tiêu thoải mái hơn với nguồn thu nhập dư dả vào thời điểm hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa được dung hòa tốt. Cãi vã bị đẩy lên đỉnh điểm vì không ai chịu nhường nhịn ai. Điều đó có thể là do cả hai chưa tìm được tiếng nói chung trong quá trình yêu đương.

Tuổi Sửu

Dự báo tử vi ngày (4/11) ngày Sửu Ngọ được Chính Quan tương trợ nên vô cùng may mắn trong công việc. Đường tài lộc khá khẩm hơn nhiều nhờ Thiên Tài trợ mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tử vi ngày (4/11) ngày Sửu Ngọ được Chính Quan tương trợ nên vô cùng may mắn trong công việc. Những người đang xin việc, thi cử hoặc trông ngóng tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân bạn trước đây

Đường tài lộc khá khẩm hơn nhiều nhờ Thiên Tài trợ mệnh. Hôm nay những khoản thu nhập phụ của con giáp này tăng cao, lương nhận đều không bị thiếu. Bạn cũng thường gặp may khi tham gia những chương trình bốc thăm trúng thưởng, bốc biển số hoặc mua vé số.

May mắn được Hỏa sinh Thổ nên đường tình duyên khởi sắc mạnh mẽ. Người độc thân có thể được mai mối, giới thiệu gặp gỡ với đối tượng khá ưng ý, bạn nên mở lòng mình hơn để đón nhận yêu thương. Các cặp đôi luôn dành cho nhau sự quan tâm và thấu hiểu nên tình cảm rất bền chặt.

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