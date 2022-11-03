Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Thần tài hộ mệnh” trong 2 ngày tới (4-5/11), tài lộc nở rộ, công danh vang dội.

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 09:55

Trong 2 ngày tới 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui từ tài chính đến công việc, thuận lợi muôn đường.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Thần tài hộ mệnh” trong 2 ngày tới (4-5/11), tài lộc nở rộ, công danh vang dội. - Ảnh 1

Tử vi trong 2 ngày tới (4-5/11) cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá ổn, chỉ cần tự tin hơn là được. Tài lộc phát đạt, thu nhiều lợi nhuận, vận trình đỏ như son. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (4-5/11) cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá ổn, chỉ cần tự tin hơn là được. 

Tình duyên: Trong xã hội ngày nay, ngoại hình đẹp chính là tiền đề để được yêu, thời đại ngày càng phát triển, con mắt soi mói của mọi người ngày càng kén chọn, ngoại hình chính là bước đệm cho tình yêu, hãy cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp cho mỗi khác.

Công việc: Thách thức đi kèm cơ hội, nhận được việc khó chớ nản lòng. 

Tài lộc: Tài lộc phát đạt, thu nhiều lợi nhuận, vận trình đỏ như son.

Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần phấn chấn. 

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Thần tài hộ mệnh” trong 2 ngày tới (4-5/11), tài lộc nở rộ, công danh vang dội. - Ảnh 2

Tuổi Tý dự báo trong 2 ngày tới (4-5/11), vận trình công việc suôn sẻ. Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp nên làm việc gì cũng nhẹ nhàng và mang đến hiệu quả cao. Vận trình tài lộc rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý dự báo trong 2 ngày tới (4-5/11), vận trình công việc suôn sẻ. Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp nên làm việc gì cũng nhẹ nhàng và mang đến hiệu quả cao. Con giáp này có tính sáng tạo cao nên khi làm việc luôn tạo được dấu ấn cá nhân sâu sắc và được mọi người nể phục.

Tài vận: Vận trình tài lộc rộng mở. Người tuổi này có mối quan hệ rộng rãi nên có nhiều người mời hợp tác làm ăn. Điều này giúp tài chính luôn dư dả và không phải lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh cần chú ý chi tiêu cân đối để có khoản dự phòng cho những trường hợp không hay xảy ra.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hạnh phúc. Cục diện Tam Hợp giúp bạn và người yêu luôn cảm thấy hạnh phúc và yêu thương nhau. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp khi tham gia những buổi liên hoan cùng bạn bè.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Thần tài hộ mệnh” trong 2 ngày tới (4-5/11), tài lộc nở rộ, công danh vang dội. - Ảnh 3

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc trong 2 ngày tới (4-5/11). Mặt tài vận đón nhận tin tốt lành. 

Ảnh minh họa: Internet

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc trong 2 ngày tới (4-5/11). Những người đang xin việc, thi cử hoặc trông ngóng tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân bạn trước đây.

Mặt tài vận đón nhận tin tốt lành. Có thể bạn được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số. Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời người thân, bạn bè ăn uống. 

Đường tình duyên không tốt do ngũ hành Mộc Thổ tương khắc. Bạn hiểu nỗi vất vả của cha mẹ nên dần cảm thông cho cha mẹ nhiều hơn nhưng đôi lúc vẫn còn nóng tính quá mức. Dần là con giáp nóng tính nên hay lỡ miệng nói nặng lời với những người xung quanh.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Ngày hôm nay (3/11) 3 con giáp nên chú ý về tiền bạc, tránh tiêu hao, công việc gặp khó khăn nên cẩn thận kẻ xấu.

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