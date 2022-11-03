“Hung tin tìm đến” 3 con giáp này vào ngày hôm nay (3/11), tài chính sa sút, công việc gặp nhiều bất lợi. Nên thận trọng trong mọi việc

Tử vi hôm nay ngày (3/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, nỗ lực cầu tiến thì ngày càng vươn xa.

Tử vi hôm nay ngày (3/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, nỗ lực cầu tiến thì ngày càng vươn xa.

Tình duyên: Hành vi trẻ con đôi lúc khiến mối quan hệ lãng mạn hơn nhưng lâu dài vô cùng mệt mỏi.

Công việc: Công danh sự nghiệp hanh thông, không bằng lòng với hiện trạng, có yêu cầu đối với bản thân, không ngừng cầu tiến trong công việc, giỏi tìm hiểu lỗi của bản thân, càng làm càng có động lực, thăng chức tăng lương là điều không xa.

Tài lộc: Kinh tế càng sa sút thì càng phải bình tĩnh, phải có cái nhìn sâu sắc hơn, phân tích được điểm trũng của một số dự án, đứng vững thì mới bay được.

Sức khỏe: Tạm ổn, chú ý ăn và uống những đồ lành mạnh, hạn chế đồ nhiều đường.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán ngày hôm nay (3/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy suôn sẻ. Vận trình tài lộc tương đối bất ổn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán ngày hôm nay (3/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy suôn sẻ. Việc đưa ra các quyết định theo cảm tính nên khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Do đó, bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi lựa chọn để tránh dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bất ổn. Công việc không được thuận lợi làm ảnh hưởng tí nhiều đến chất lượng cuộc sống của con giáp này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá căng thẳng. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm từ những chuyện nhỏ nhặt, đồng thời bạn còn không chịu kìm cái tôi cá nhân nên mọi việc cũng từ đó trở nên nặng nề.

Tuổi Sửu

Công việc ngày hôm nay (3/11) của Sửu gặp Tỷ Kiên nên dễ có trục trặc. Tiền bạc kém may mắn vì lâm Tương Xung cục. Ảnh minh họa: Internet

Công việc ngày hôm nay (3/11) của Sửu gặp Tỷ Kiên nên dễ có trục trặc. Bạn không hài lòng với một số người ở cơ quan làm việc nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở. Hôm nay không nên tin lời đồng nghiệp hay cấp dưới, bạn dễ gặp những người đùa cợt không đúng lúc đúng chỗ.

Tiền bạc kém may mắn vì lâm Tương Xung cục. Bạn cứng đầu, không muốn nghe lời góp ý của những người xung quanh, dễ hao tài. Nếu bản mệnh muốn tiến hành ký kết hợp đồng hay mua bán lớn không nên chọn hôm nay.

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tình yêu và sự tha thứ chính là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hạnh phúc. Bạn biết dung hòa tất cả các mối quan hệ và bỏ qua lỗi lầm cho những người thân thiết.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.