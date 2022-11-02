Dự đoán vào lúc 10h03 sáng ngày (3/11) 3 con giáp có “Vận trình đỏ như son” tiền bạc dư dả.

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc. Mặt tài vận đón nhận tin tốt lành.

Mặt tài vận đón nhận tin tốt lành. Có thể bạn được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số. Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời người thân, bạn bè ăn uống.

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc. Những người đang xin việc, thi cử hoặc trông ngóng tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân bạn trước đây.

Đường tình duyên không tốt do ngũ hành Mộc Thổ tương khắc. Bạn hiểu nỗi vất vả của cha mẹ nên dần cảm thông cho cha mẹ nhiều hơn nhưng đôi lúc vẫn còn nóng tính quá mức. Dần là con giáp nóng tính nên hay lỡ miệng nói nặng lời với những người xung quanh.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày (3/11) tương đối hanh thông. Vận trình tài lộc đạt bước tiến rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày (3/11) tương đối hanh thông. Mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng kỳ vọng mà người tuổi này mong muốn. Song, thành công đến quá nhanh khiến bản mệnh “ngủ quên trên chiến thắng” và không đề phòng cẩn trọng trước các diễn biến xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc đạt bước tiến rõ rệt. Nguồn thu nhập tốt đến từ công việc chính lẫn nghề tay trái giúp người tuổi này có được cuộc sống đáng mơ ước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang ở giai đoạn khá tốt đẹp. Chính vì vậy, bạn hãy tích cực đáp lại những tình cảm chân thành mà đối phương dành cho mình. Dự đoán cả hai sẽ về chung một nhà khi tình cảm đủ chín muồi.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán vào lúc 10h03 sáng ngày (3/11) cho thấy người tuổi Dậu vận thế tốt lên, công việc khả quan, thu nhập cao hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 10h03 sáng ngày (3/11) cho thấy người tuổi Dậu vận thế tốt lên, công việc khả quan, thu nhập cao hơn.

Tình duyên: Khá nhạt nhẽo, nên tăng cường sự lãng mạn bằng các hoạt động cùng nhau chẳng hạn như xem một bộ phim mới cùng nhau, đi dạo sau bữa tối để nói về những điều thú vị đã xảy ra gần đây.

Công việc: Công việc tương đối khả quan, hiệu quả công việc cũng cải thiện rất nhiều, được khách hàng đón nhận.

Tài lộc: Thu nhập cao hơn cho phép học thêm, năng lực chuyên môn vững vàng hơn cũng có lợi cho việc kiếm tiền.

Sức khỏe: Chú ý giữ ẩm cổ họng, uống nhiều nước hơn.

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