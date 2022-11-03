“Thần tài báo hỉ” 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dư dả trong ngày (4/11).

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 08:35

Trong ngày (4/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc đổ về như thác.

Tuổi Tuất

“Thần tài báo hỉ” 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dư dả trong ngày (4/11). - Ảnh 1

Tử vi trong ngày (4/11) cho thấy người tuổi Tuất vận thế được cải thiện, hãy nhẹ nhàng khi ăn nói. Tài lộc phát đạt, công việc thuận lợi như mong muốn. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (4/11) cho thấy người tuổi Tuất vận thế được cải thiện, hãy nhẹ nhàng khi ăn nói. 

Tình duyên: Đừng nghe lời dèm pha của người khác, bạn nên tập trung vào người bạn đời của mình. 

Công việc: Vận trình công việc hôm nay đang lên, nên chú ý tiết chế cảm xúc trong công việc. 

Tài lộc: Phát đạt, công việc thuận lợi như mong muốn.

Sức khỏe: Được cải thiện, giảm stress rất tốt cho sức khỏe.

Tuổi Tý 

“Thần tài báo hỉ” 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dư dả trong ngày (4/11). - Ảnh 2

Dự đoán trong ngày (4/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra thuận lợi hết ý. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. 

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán trong ngày (4/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra thuận lợi hết ý. Đây chính là cơ hội thích hợp để người tuổi này phát huy tối đa điểm mạnh, năng lực của mình trong công việc. Cùng với đó, những kiên trì, nỗ lực và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng đưa bản mệnh đến gần với con đường công danh của sự nghiệp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Nếu con giáp này biết cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền trước mắt thì sẽ đổi vận trong tích tắc. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Gia đình không mấy hòa thuận vì những bất hòa tạo nên. Hơn thế, cả hai đề cao cái tôi quá mức nên không ai cho phép mình nhún nhường nửa kia. 

Tuổi Ngọ

“Thần tài báo hỉ” 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dư dả trong ngày (4/11). - Ảnh 3

Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay bạn có thể chi tiêu thoải mái. Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn

Ảnh minh họa: Internet

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bạn chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng cho người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói trong hôm nay, bạn được nhiều người nể phục. 

Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay bạn có thể chi tiêu thoải mái. Dự báo thời gian tới bạn cũng sẽ có thu nhập ổn định và có thêm nhiều khách hàng tiềm năng nếu làm kinh doanh.

Đường tình cảm của con giáp này nhận được may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Dễ có tin vui đến trong thời gian tới với những cặp vợ chồng đang mong con. Bạn luôn yêu thương những người xung quanh nên được mọi người đáp lại tình cảm chân thành.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Dự đoán vào lúc 10h03 sáng ngày (3/11) 3 con giáp có “Vận trình đỏ như son” tiền bạc dư dả.

Dự đoán vào lúc 10h03 sáng ngày (3/11) 3 con giáp có “Vận trình đỏ như son” tiền bạc dư dả.

Ngày (3/11) là ngày lên ngôi của 3 con giáp này, tiền tài, công việc cứ thế mà phất lên. Vận may mắn ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp giàu có Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 58 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn