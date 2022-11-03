Dự đoán tử vi vào đúng 14h56 ngày mai (4/11) 3 con giáp gặp “Thần tài trước cửa” tài lộc phất phới. Tuổi Tị tài vận, tình duyên vẹn cả đôi đường.

Tử vi ngày (4/11) cho thấy người tuổi Dần phải có những hiểu biết độc đáo của riêng mình thì mới kiếm được những chiếc bánh lớn.

Tử vi ngày (4/11) cho thấy người tuổi Dần phải có những hiểu biết độc đáo của riêng mình thì mới kiếm được những chiếc bánh lớn.

Tình duyên: Mối quan hệ đang ở trong tình trạng tương đối cứng nhắc, bạn cần quan tâm đến đối phương hơn.

Công việc: Vận trình sự nghiệp khá thuận lợi, ngày càng hòa thuận với đồng nghiệp, gặp một số khó khăn đều được đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, vận khí tốt khiến công việc ngày càng hanh thông.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay phản chiếu vào cuộc sống, gần đây ham muốn mua sắm tương đối mạnh, đối với một số việc không cần thiết thì nên tiết chế chi tiêu, tiết kiệm được một khoản.

Sức khỏe: Không có vấn đề gì, chú ý cân bằng dinh dưỡng.

Tuổi Mão

Tử vi ngày (4/11) mới dự báo tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Vận trình tài lộc may mắn. Con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (4/11) mới dự báo tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Dưới ảnh hưởng của cục diện Bán Hợp, các mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên thuận hòa và bạn cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cùng họ những vấn đề tại công ty.

Tài vận: Vận trình tài lộc may mắn. Con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Bạn không còn phải lo lắng về sự thiếu hụt tài chính như trước đây. Một phần tiền kiếm được bản mệnh có thể dùng để đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyênvô cùng thuận hòa. Đối phương dành cho bạn hiều tình cảm hãy để ý và dành nhiều thời gian hơn cho nhau.

Tuổi Tị

Đường tài vận ngày (4/11) con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tị. Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tị. Ai đang theo đuổi con đường thi cử, học hành sẽ thuận lợi. Công việc có dấu hiệu bấp bênh, thiếu ổn định vì bạn chưa quyết đoán, đôi khi còn có tính ì ạch, chậm chạp, thiếu chí tiến thủ.

Đường tài vận ngày (4/11) con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. tốt lên trông thấy nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài, được khách hàng ủng hộ. Một số người đang có ý định làm ăn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, bạn sẽ được giúp đỡ.

Chuyện tình cảm lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Khi con bị ai đó nói xấu sau lưng, đó là vì bạn đang hơn họ rất nhiều, nói xấu thường bắt nguồn từ tâm đố kị mà ra. Mọi khúc mắc với mọi người xung quanh thì ngày hôm nay sẽ được giải quyết.

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