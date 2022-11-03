Dự đoán tử vi vào đúng 14h56 ngày mai (4/11) 3 con giáp gặp “Thần tài trước cửa” tài lộc phất phới. Tuổi Tị tài vận, tình duyên vẹn cả đôi đường.

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 09:45

Trong ngày mai 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui từ công việc lẫn tình duyên.

Tuổi Dần 

Dự đoán tử vi vào đúng 14h56 ngày mai (4/11) 3 con giáp gặp “Thần tài trước cửa” tài lộc phất phới. Tuổi Tị tài vận, tình duyên vẹn cả đôi đường. - Ảnh 1

Tử vi ngày (4/11) cho thấy người tuổi Dần phải có những hiểu biết độc đáo của riêng mình thì mới kiếm được những chiếc bánh lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (4/11) cho thấy người tuổi Dần phải có những hiểu biết độc đáo của riêng mình thì mới kiếm được những chiếc bánh lớn.

Tình duyên: Mối quan hệ đang ở trong tình trạng tương đối cứng nhắc, bạn cần quan tâm đến đối phương hơn. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp khá thuận lợi, ngày càng hòa thuận với đồng nghiệp, gặp một số khó khăn đều được đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, vận khí tốt khiến công việc ngày càng hanh thông.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay phản chiếu vào cuộc sống, gần đây ham muốn mua sắm tương đối mạnh, đối với một số việc không cần thiết thì nên tiết chế chi tiêu, tiết kiệm được một khoản.

Sức khỏe: Không có vấn đề gì, chú ý cân bằng dinh dưỡng.

Tuổi Mão

Dự đoán tử vi vào đúng 14h56 ngày mai (4/11) 3 con giáp gặp “Thần tài trước cửa” tài lộc phất phới. Tuổi Tị tài vận, tình duyên vẹn cả đôi đường. - Ảnh 2

Tử vi ngày (4/11) mới dự báo tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Vận trình tài lộc may mắn. Con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (4/11) mới dự báo tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Dưới ảnh hưởng của cục diện Bán Hợp, các mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên thuận hòa và bạn cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cùng họ những vấn đề tại công ty.

Tài vận: Vận trình tài lộc may mắn. Con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Bạn không còn phải lo lắng về sự thiếu hụt tài chính như trước đây. Một phần tiền kiếm được bản mệnh có thể dùng để đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyênvô cùng thuận hòa. Đối phương dành cho bạn hiều tình cảm hãy để ý và dành nhiều thời gian hơn cho nhau.

Tuổi Tị

Dự đoán tử vi vào đúng 14h56 ngày mai (4/11) 3 con giáp gặp “Thần tài trước cửa” tài lộc phất phới. Tuổi Tị tài vận, tình duyên vẹn cả đôi đường. - Ảnh 3

Đường tài vận ngày (4/11) con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tị.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tị. Ai đang theo đuổi con đường thi cử, học hành sẽ thuận lợi. Công việc có dấu hiệu bấp bênh, thiếu ổn định vì bạn chưa quyết đoán, đôi khi còn có tính ì ạch, chậm chạp, thiếu chí tiến thủ. 

Đường tài vận ngày (4/11) con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. tốt lên trông thấy nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài, được khách hàng ủng hộ. Một số người đang có ý định làm ăn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, bạn sẽ được giúp đỡ.

Chuyện tình cảm lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Khi con bị ai đó nói xấu sau lưng, đó là vì bạn đang hơn họ rất nhiều, nói xấu thường bắt nguồn từ tâm đố kị mà ra. Mọi khúc mắc với mọi người xung quanh thì ngày hôm nay sẽ được giải quyết.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

“Hung tin tìm đến” 3 con giáp này vào ngày hôm nay (3/11), tài chính sa sút, công việc gặp nhiều bất lợi. Nên thận trọng trong mọi việc

“Hung tin tìm đến” 3 con giáp này vào ngày hôm nay (3/11), tài chính sa sút, công việc gặp nhiều bất lợi. Nên thận trọng trong mọi việc

Ngày hôm nay (3/11) 3 con giáp nên chú ý về tiền bạc, tránh tiêu hao, công việc gặp khó khăn nên cẩn thận kẻ xấu.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp giàu có bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy