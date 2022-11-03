Dự báo tử vi 3 con giáp có “Vận trình tài chính kém sắc” vào lúc 15h04 hôm nay (3/11). Tiền vẫn về tay nhưng không nhiều, công việc trì trệ.

Tử vi hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, một số người được bạn bè giúp đỡ.

Tử vi hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, một số người được bạn bè giúp đỡ.

Tình duyên: Tình yêu quan trọng nhất là chân thành, nếu chỉ vì một điều gì đó ắt hẳn sẽ có ngày phai nhạt.

Công việc: Tình hình công việc tương đối chung chung, công việc được lãnh đạo giao nên hoàn thành càng sớm càng tốt, đừng trì hoãn, dễ bị chỉ trích.

Tài lộc: Có thể bỏ lỡ cơ hội vì bất cẩn, phải lên kế hoạch trước trong kinh doanh để không bị thua lỗ quá nhiều.

Sức khỏe: Tạm thời ổn định, chú ý ăn uống đúng giờ.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay dự báo vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) công việc của tuổi Dần không được như ý nguyện. Vận trình tài lộc kém sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay dự báo vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) công việc của tuổi Dần không được như ý nguyện. Con giáp này gặp cục diện Ngũ hành tương xung nên tâm trạng không thoải mái và dễ nổi giận. Bạn tranh cãi với đồng nghiệp khiến không khí làm việc căng thẳng và không đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Tuổi này không tập trung cho công việc dù là chính thức hay tay trái. Điều này khiến cho bạn đánh mất niềm tin với khách hàng nên không nhận được hợp đồng mới. Bản mệnh nên học cách điều tiết cảm xúc nếu không muốn mất hết tất cả thành tựu mình đã cố công xây dựng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm mâu thuẫn. Con giáp này giữ cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà và khó chịu với những người thân trong gia đình. Điều này khiến người bạn đời không hài lòng và cả hai xảy ra tranh cãi.

Tuổi Ngọ

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn.Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) bạn có thể chi tiêu thoải mái Ảnh minh họa: Internet

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bạn chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng cho người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói trong hôm nay, bạn được nhiều người nể phục.

Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) bạn có thể chi tiêu thoải mái, nhưng đừng quá phung phí. Dự báo thời gian tới bạn cũng sẽ có thu nhập có thể bất ổn định và mất thêm nhiều khách hàng tiềm năng.

Đường tình cảm của con giáp này nhận được may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Dễ có tin vui đến trong thời gian tới với những cặp vợ chồng đang mong con. Bạn luôn yêu thương những người xung quanh nên được mọi người đáp lại tình cảm chân thành.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.