Dự báo tử vi 3 con giáp có “Vận trình tài chính kém sắc” vào lúc 15h04 hôm nay (3/11). Tiền vẫn về tay nhưng không nhiều, công việc trì trệ.

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 09:49

Trong chiều hôm nay 3 con giáp có công việc và doanh thu lao dốc. Cẩn thận trong công việc rất có thể vuột mất nhiều cơ hội quý giá.

Tuổi Thìn

 

Dự báo tử vi 3 con giáp có “Vận trình tài chính kém sắc” vào lúc 15h04 hôm nay (3/11). Tiền vẫn về tay nhưng không nhiều, công việc trì trệ. - Ảnh 1

Tử vi hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, một số người được bạn bè giúp đỡ.  

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, một số người được bạn bè giúp đỡ. 

Tình duyên: Tình yêu quan trọng nhất là chân thành, nếu chỉ vì một điều gì đó ắt hẳn sẽ có ngày phai nhạt. 

Công việc: Tình hình công việc tương đối chung chung, công việc được lãnh đạo giao nên hoàn thành càng sớm càng tốt, đừng trì hoãn, dễ bị chỉ trích. 

Tài lộc: Có thể bỏ lỡ cơ hội vì bất cẩn, phải lên kế hoạch trước trong kinh doanh để không bị thua lỗ quá nhiều.

Sức khỏe: Tạm thời ổn định, chú ý ăn uống đúng giờ. 

Tuổi Dần

Dự báo tử vi 3 con giáp có “Vận trình tài chính kém sắc” vào lúc 15h04 hôm nay (3/11). Tiền vẫn về tay nhưng không nhiều, công việc trì trệ. - Ảnh 2

Tử vi hôm nay dự báo vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) công việc của tuổi Dần không được như ý nguyện. Vận trình tài lộc kém sắc. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay dự báo vào lúc 15h04 hôm nay (3/11) công việc của tuổi Dần không được như ý nguyện. Con giáp này gặp cục diện Ngũ hành tương xung nên tâm trạng không thoải mái và dễ nổi giận. Bạn tranh cãi với đồng nghiệp khiến không khí làm việc căng thẳng và không đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Tuổi này không tập trung cho công việc dù là chính thức hay tay trái. Điều này khiến cho bạn đánh mất niềm tin với khách hàng nên không nhận được hợp đồng mới. Bản mệnh nên học cách điều tiết cảm xúc nếu không muốn mất hết tất cả thành tựu mình đã cố công xây dựng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm mâu thuẫn. Con giáp này giữ cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà và khó chịu với những người thân trong gia đình. Điều này khiến người bạn đời không hài lòng và cả hai xảy ra tranh cãi.

Tuổi Ngọ

Dự báo tử vi 3 con giáp có “Vận trình tài chính kém sắc” vào lúc 15h04 hôm nay (3/11). Tiền vẫn về tay nhưng không nhiều, công việc trì trệ. - Ảnh 3

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn.Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11)  bạn có thể chi tiêu thoải mái

Ảnh minh họa: Internet

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bạn chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng cho người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói trong hôm nay, bạn được nhiều người nể phục.

Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay vào lúc 15h04 hôm nay (3/11)  bạn có thể chi tiêu thoải mái, nhưng đừng quá phung phí. Dự báo thời gian tới bạn cũng sẽ có thu nhập có thể bất ổn định và mất thêm nhiều khách hàng tiềm năng.

Đường tình cảm của con giáp này nhận được may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Dễ có tin vui đến trong thời gian tới với những cặp vợ chồng đang mong con. Bạn luôn yêu thương những người xung quanh nên được mọi người đáp lại tình cảm chân thành.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp giàu có bất ngờ Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy