Đồng hồ điểm 20h hôm nay (9/11/2022), TOP 3 con giáp ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, vận trình một bước lên hương, bản mệnh đổi đời giàu sang, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tuổi Thân dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Thân đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Thân đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ đón nhiều tin vui về tình cảm. Con giáp này còn độc thân đến với ngưỡng cửa tình yêu. Đừng ngập ngừng do dự nữa mà hãy mở cửa trái tim mình đi nhé. Người đã có đôi có cặp tận hưởng những giây phút ngọt ngào, vui vẻ bên cạnh nhau.

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khó khăn. Người tuổi Dậu sẵn sàng chiến đấu dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, không để cho khó khăn khiến cho mình lùi bước. Con giáp này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển năng lực của mình.

Sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khôn khéo của con giáp này giúp bạn làm chủ được mọi tình huống. Vậy nên, dù đứng trước những vấn đề mới phát sinh, bạn cũng chẳng hề nao núng hay lo lắng một chút nào, bạn biết mình phải làm gì cũng như cần thể hiện bản thân ra sao.

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình.

Tuổi Mão nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trước. Bữa cơm gia đình ấm cúng chính là cầu nối giúp đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Mão đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo