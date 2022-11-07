Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (7/11/2022), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón quà bất ngờ, vận trình sung túc, bản mệnh đề tên bảng vàng, cát khí vây quanh, số đỏ không ai bằng

Theo tử vi ngày mới 12 con giáp , thứ Hai ngày 7/11 hôm nay, tuổi Sửu xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và được đối phương giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Hãy nhanh chóng nắm bắt ngay.

Người đã lập gia đình luôn trân trọng những gì mà mình đang có, vì thế, bạn luôn cố gắng thấu hiểu và không nói những lời khiến nửa kia của mình tổn thương. Mọi khúc mắc tồn tại trong gia đình bạn đều được giải quyết nhẹ nhàng.

Nếu là người làm lãnh đạo, con giáp này có thể hướng tập thể đi trên những con đường đúng đắn để gặt hái thành công. Tuổi Sửu có con mắt tinh đời nên luôn sắp xếp nhân sự vào những vị trí hợp lý để phát huy hết khả năng.

Người đã lập gia đình luôn trân trọng những gì mà mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ trong ngày đầu tuần. Dự đoán người tuổi này sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ Quý Nhân phù trợ. Chính vì vậy, việc của bản mệnh lúc nào chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao thì thành công nhất định sẽ “mỉm cười”.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Tiền có thể sẽ đổ về túi của con giáp này khi các khoản đầu tư đều có lãi, do đó hãy lên kế hoạch tiếp theo để duy trì nguồn tài chính này lâu dài hơn nữa.

Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân mở lòng hơn để có thể đón nhận sự quan tâm của mọi người. Con giáp này nhận ra xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt đáng giữ quan hệ.

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ trong ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn sẵn sàng dấn thân cho những trải nghiệm mới. Bạn chẳng hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, cảm thấy hứng thú khi đối diện với những điều chưa biết trước. Tinh thần lạc quan, tích cực ấy sẽ giúp bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Bên cạnh đó, xung quanh bạn cũng không thiếu những người sẵn sàng giúp sức. Nếu biết cách phát huy sức mạnh của tập thể, bạn sẽ còn chinh phục những đích đến xa xôi hơn.

May mắn hơn Thủy sinh Mộc cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của bạn. Hãy trao đổi với người ấy những điều bạn còn chưa rõ, chắc hẳn đối phương sẽ đưa ra cho bạn những gợi ý, những hướng đi đáng tin cậy đấy.

May mắn hơn Thủy sinh Mộc cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo