Đồng hồ điểm 12h trưa mai 28/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, phúc khí lên hương, dữ hoá điềm lành, xui xẻo biến mất, may mắn thế chỗ, bản mệnh tình - tiền đầy ắp, viên mãn thăng hoa

Thiên Tài ban phúc, người tuổi Dậu dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến mức nào, bạn cũng không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về thành tích của mình. Bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác để làm phong phú bản thân mình.

Thiên Tài ban phúc, người tuổi Dậu dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như ngày mai. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra hanh thông sáng rõ. Thiên Ấn nâng đỡ giúp con giáp này nhanh chóng khẳng được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Những thành tựu mà bản mệnh đạt được trong hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực bấy lâu.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể suốt thời gian qua. Cấp trên ghi nhận và trao cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm hài hòa ấm áp. Ngũ hành Thủy sinh Mộc thúc đẩy mối duyên lành cho những người yêu nhau. Các cặp đôi duy trì tình cảm bằng sự chân thành, mộc mạc và tin tưởng lẫn nhau.

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra dễ dàng như ý. Tam Hợp nâng đỡ tiếp thêm cho con giáp này nguồn năng lượng và sự hăng say khi làm việc. Thế nhưng, bản mệnh không nên lúc nào cũng lý tưởng hóa mọi việc, bằng không mỗi khi gặp khó sẽ rất dễ xuống tinh thần.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này có thể sẽ tìm được nhiều nguồn thu khác bên cạnh công việc chính.

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra dễ dàng như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo