Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Sửu có cơ hội khẳng định tài năng hoặc vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những công việc mà người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí tìm cách thoái thác không muốn nhận trách nhiệm về mình. Chắc hẳn bạn sẽ trở thành tấm gương sáng cho mọi người học tập.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Mối quan hệ tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia hiếm khi nảy sinh mâu thuẫn, xích mích do cả hai đều tôn trọng, trân trọng lẫn nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao rõ rệt. Bạn nhanh chóng cải thiện được nguồn thu nhập của mình nhờ vào những khoản lợi nhuận từ công việc tay trái của mình.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà chẳng hề chần chừ, do dự, chẳng sợ lời phản đối của người khác.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khởi sắc. Tuy nguồn thu nhập của bạn tăng cao trong thời điểm này nhưng không có nghĩa là bạn được chủ quan hay lơ là trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Nếu còn độc thân, bạn dễ có cơ hội nhận được lời mời làm quen của người khác, hãy mở lòng đón nhận nhé.

Mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn chiếm được tình cảm của mọi người nhờ sự lạc quan, không ngại khổ, ngại khó khi đối mặt với khó khăn trong công việc. Bạn đã chứng tỏ được năng lực cũng như bản lĩnh của mình.

Đồng nghiệp và cấp trên cũng rất tin tưởng bạn nên luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hết mình. Con giáp này còn độc thân đang bị cuốn vào những niềm vui trong chuyện tình cảm. Tình yêu đến một cách tự nhiên nhưng không hề dễ dàng, bởi có vẻ như bạn đặt ra những yêu cầu khá cao và cho rằng đó phải là một nửa hoàn hảo của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Người tuổi này có khả năng tìm thấy được một nửa yêu thương của mình trong khoảng thời gian này.

Đồng nghiệp và cấp trên cũng rất tin tưởng bạn nên luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hết mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo