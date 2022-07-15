Đồng hồ điểm 12h ngày mai 16/7: THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này chạm đỉnh vinh quang, công danh vụt sáng, thu nhập tăng chóng mặt, tiền tài đầy két, đường tình thăng hoa

Tử vi ngày mai Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tuất vốn rất thông minh và linh hoạt, bạn có cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này dễ dàng gây ấn tượng với không chỉ đồng nghiệp mà còn cả cấp trên của bạn.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Hỏa sinh Thổ cho thấy con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người khiến mình rung động.

Hỏa sinh Thổ cho thấy con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình.

Vì vậy, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. Bạn có thể đưa tập thể tiến những bước xa hơn nhờ ý tưởng đó, đồng thời có thể nhờ đó mà được thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Thìn có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Thìn có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà chẳng hề chần chừ, do dự.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn.

Chính Ấn làm tăng thêm sự tự tin cho người tuổi Dần. Nhờ vậy, dù có phải đương đầu với bất kỳ khó khăn và thách thức nào trong ngày mai, bạn đều giữ vững quyết tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu, còn yếu ở mảng nào để kịp thời điều chỉnh.

Chính Ấn làm tăng thêm sự tự tin cho người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo