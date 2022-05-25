Đồng hồ điểm 12h hôm nay 25/5: THẦN TÀI mở kho bạc, con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc bùng nổ, tiền về tràn túi, ngày sau không lo nghèo khổ mà sung túc vô biên

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 25/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp khá êm đềm, trôi chảy. Nhờ Cát Tinh phù trợ, Thìn đã có bước nhảy vọt đáng kể trong công việc và nhận được đánh giá tốt từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Người độc thân khi tham gia các cuộc gặp gỡ, trò chuyện bên ngoài sẽ nâng cao cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương. Đồng thời, hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời sẽ có nhiều người tiếp cận hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này vẫn có những khoảng lộc bất ngờ mà không cần tốn công, tốn sức làm việc.

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 25/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp khá êm đềm, trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Nhờ phong thái làm việc chững chạc và uy nghiêm, con giáp này đã tạo được sự tin cậy với mọi người xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này khá tốt nhờ được hưởng nhiều lợi lộc từ những công việc liên quan đến các ngành nghề tự do, sáng tạo.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có tiến triển mới. Người độc thân tuổi này có cơ hội tìm thấy một nửa của đời mình khi tham gia các cuộc gặp gỡ, trò chuyện bên ngoài. Tam Hợp cục nâng đỡ khá nhiều cho vận trình của người tuổi Tỵ.

Đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, bản mệnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn.

Đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, bản mệnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 25/5 có thể gặp vận may trong công việc. Nếu Tuất đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, thời điểm này khác thích hợp cho bản mệnh. Bên cạnh đó, con giáp này có thể phát huy những điểm mạnh nhờ tinh thần lạc quan và bản lĩnh của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chuyển biến tốt đẹp. Con giáp này có thể lấp đầy túi tiền của mình nếu biết cách nắm bắt cơ hội trong công việc chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân dễ dàng kiếm được người yêu sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Một phần may mắn khác là bản mệnh đang nhận được sự giúp đỡ, mai mối tận tình từ bạn bè đồng nghiệp.

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 25/5 có thể gặp vận may trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo