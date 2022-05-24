Sau 12h ngày mai 25/4, NGŨ HÀNH xung khắc báo hiệu tiền tài hao hụt, những con giáp này sự nghiệp bất ổn, tình duyên không mấy tiến triển

Ngày mai Kiếp Tài dễ đẩy con giáp tuổi Sửu vào mâu thuẫn không đáng có với người thân, đồng nghiệp. Có thể đời sống cá nhân của bạn đang dần mất cân bằng vì bạn quá tập trung vào công việc mà quên mất chăm sóc bản thân.

Tài chính: Ngày mai tuổi Sửu nên từ chối những khoản vay nợ của người khác dành cho bạn.

Ngũ hành xung khắc dự báo khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc khiến bạn phải đau đầu xử lý. Nếu ai đó tốt bụng muốn giúp bạn lúc này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chính bạn cũng phải tìm cách để gia tăng thu nhập cho mình bằng mọi cách.

Cẩn trọng: Bản mệnh hãy vui vẻ mà nhận hết những chuyện không hay nhé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Ngày mai Kiếp Tài dễ đẩy con giáp tuổi Sửu vào mâu thuẫn không đáng có với người thân, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Thiên Quan nhắc nhở một số mong muốn của con giáp tuổi Dần là không xác đáng, bạn phải xem xét lại. Có thể bạn cố chấp, cứng đầu những thiếu sót của mình và cho rằng đó là cá tính, sở thích. Đừng đề cao quá cái tôi vì không ai khác chính bạn sẽ là người chịu thiệt.

Hầu hết những rắc rối mà bạn đối mặt thường xuất phát từ bạn mà ra, do đó, đừng oán trách ai hay đổ lỗi do hoàn cảnh. Chỉ khi bạn thôi đóng vai trò "nạn nhân" thì bạn mới đủ sáng suốt tìm ra cách xử lý phù hợp nhất cho mình.

Tài chính: Tuổi Dần phải chi tiêu tiết kiệm hết mức đấy nhé.

Cẩn trọng: Con giáp này chỉ vì mất cảnh giác nên công việc không diễn ra suôn sẻ được.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Theo tử vi hàng ngày, Thiên Quan nhắc nhở một số mong muốn của con giáp tuổi Dần là không xác đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai Kiếp Tài dự báo có những khúc mắc, nếu cảm thấy thái độ của những người xung quanh quá ngạo mạn, ích kỷ thì con giáp tuổi Mùi đừng mất thêm thời gian cho họ nữa. Hãy tập trung vào công việc của mình và cho bạn những phút thoải mái, được là chính mình nhé, điều đó thực sự quan trọng.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy sự cố chấp, thiếu sự lắng nghe là tác nhân khiến bản mệnh bị thất thế, mất uy tín trong ngày này. Đã đến lúc bạn biết hạ cái tôi xuống và học cách thấu hiểu mọi người xung quanh mình hơn.

Tài chính: Bản mệnh vì có tiểu hao nên bạn làm gì cũng không có tiền để làm gì cả.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Mùi gây ra cản trở cho những người xung quanh của mình.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy sự cố chấp, thiếu sự lắng nghe là tác nhân khiến bản mệnh bị thất thế - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo