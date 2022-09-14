Đồng hồ điểm 10 giờ sáng hôm nay (14/9) những con giáp ngồi im vận may cũng tìm tới tận cửa, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc còng lưng về nhà

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 02:30

Tử vi ngày mới 14/9/2022 dự đoán vào 10 giờ sáng hôm nay, vận may gọi tên 3 con giáp này bước ra nhận thưởng, mở cửa đón lộc tài dồi dào, vận trình trong ngày hanh thông, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Vì vậy mà Dần có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Thêm nữa, bản mệnh có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Tử vi dự báo từ 10 giờ hôm nay trở đi, vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dần có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ trong một ngày. 

Dần nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Đồng hồ điểm 10 giờ sáng hôm nay (14/9) những con giáp ngồi im vận may cũng tìm tới tận cửa, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc còng lưng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, vào 10 giờ hôm nay may mắn mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Đồng hồ điểm 10 giờ sáng hôm nay (14/9) những con giáp ngồi im vận may cũng tìm tới tận cửa, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc còng lưng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, vào lúc 10 giờ, tử vi dự báo công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch phù hợp để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Đồng hồ điểm 10 giờ sáng hôm nay (14/9) những con giáp ngồi im vận may cũng tìm tới tận cửa, biết cân nhắc tận dụng thì gánh vàng gánh bạc còng lưng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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