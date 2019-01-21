Chỉ cần nhìn vào bàn tay, bạn sẽ dự đoán được ngay vận mệnh của mình như thế nào. Muốn biết bản thân có phải thuộc mệnh tốt, cuộc sống trải đầy tiền tài, danh lợi hay không chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu này.

Người có dấu hiệu này thường có cuộc sống thịnh vượng, sung túc, của ăn của để ngập nhà. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều, chỉ ngồi không chờ cơ hội làm giàu đổ về.

Những người có bàn tay như củ gừng khô sẽ gặt hái được nhiều tài lộc. Đây là dấu hiệu của bàn tay cầm tiền và quyền hành. Hễ tiền đã chui vào tay thì khó lòng mà rơi ra được.

Bàn tay nam giới có dấu hiệu này chứng tỏ là người thành đạt, có thể giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn. Dù đối mặt với nhiều vấn đề mạo hiểm, thử thách cũng có thể vượt qua nhanh chóng, dễ dàng. Người này có bản lĩnh và khả năng kiếm tiền rất giỏi.

Còn nữ giới có bàn tay khô là người kiếm tiền giỏi, cuộc sống không bao giờ lâm vào tình cảnh khó khăn.

Có 3 đường vân đậm song song nhau

Ba đường vân song song thể hiện người giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Ba vân tài lộc ở lòng bàn tay song song nhau chứng tỏ người đó có số phú quý. Phụ nữ có dấu hiệu này là người độc lập, ít khi dựa dẫm ai. Cuộc sống của bạn vô cùng giàu có, sự nghiệp đáng để người khác ngưỡng mộ. Trong công việc, bạn có năng lực lãnh đạo rất tài tình. Khi gặp khó khăn đều tự mình đứng ra gánh vác, không bao giờ nhờ cậy ai.

Gò Thái Dương cao, có hình chữ thập hoặc ngôi sao

Người có dấu hiệu này trên bàn tay là người tài hoa, có khả năng sáng tạo hơn người. Gò Thái Dương cao chứng tỏ người này có tài nghệ thuật, có thể trở thành người nổi tiếng. Trong cuộc sống có nhiều quý nhân giúp đỡ nên ít khi gặp thất bại. Trời định bạn phải sống cuộc đời sung túc, giàu có, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết.

Đường vân Lý Tài sâu và dài

Theo nhân tướng học, người có dấu hiệu này trên lòng bàn tay thuộc mệnh cát tướng. Dù xuất thân như thế nào thì bước ra đường cũng được mọi người trọng dụng, từ tay trắng cũng có thể làm nên đại nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi còn trẻ bạn đã sở hữu được khối tài sản mà nhiều người mong ước. Đến độ tuổi trung niên vận mệnh càng rực rỡ, hanh thông hơn.

Lòng bàn tay đầy đặn, có tính đàn hồi

Lòng bàn tay đầy đặn thường có tài kiếm tiền giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Những người có lòng bàn tay đầy, đàn hồi là người có số ăn sung mặc sướng. Bạn chẳng cần phải bôn ba, vất vả nhiều cũng có thể trở thành đại gia, giàu có ngất trời. Trong công việc, bạn là người vô cùng nhiệt huyết, làm gì cũng hết mình. Nhờ tinh thần đó mà bạn có được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Đốt thứ hai của ngón cái có nhiều vân

Người này có tài kiếm tiền giỏi nhưng giữ tiền còn xuất sắc hơn. Đường vân ở đốt thứ hai của ngón cái càng nhiều, vận mệnh của bạn càng hanh thông. Sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, con đường tài lộc thịnh vượng. Nhờ sự chăm chỉ, bạn có thể mua nhà sắm xe, sống cuộc đời thảnh thơi khi còn trẻ tuổi.

Ngón giữa dài

Ngón giữa dài thể hiện con đường tài lộc rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Người này có tham vọng rất lớn, luôn muốn theo đuổi tiền tài và danh vọng. Nhờ sự chăm chỉ và ý chí tiến thủ nên con đường quan lộ hanh thông. Bạn là người có đầu óc kinh doanh khá tốt nên có thể kiếm tiền bằng con đường này. Bên cạnh đó bạn còn vô cùng may mắn khi đầu tư vào những lĩnh vực mình yêu thích.

Bàn tay mềm mại

Nam giới có bàn tay mềm mại, đàn hồi đại diện cho Tỳ thổ thịnh vượng. Bạn có nhiều tài lẻ được nhiều người mến mộ. Vận tài lộc của bạn vô cùng hanh thông, ít khi thất thoát tiền bạc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo