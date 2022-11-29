Định mệnh dẫn lối vào giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp gặp vận giàu có, cuộc sống dư dả, vận đào hoa nở rộ, tình duyên viên mãn, năng lượng tích cực vây quanh

Người tuổi Thân đến giữa tháng 11 âm lịch có nhân duyên tình cờ gặp được 2 sao may mắn. Nhờ phúc khí này, con giáp tuổi Thân thoát khỏi vận đen của mình, sự nghiệp sớm thành công, xua đuổi kẻ xấu vây quanh mình.

Đáng lưu ý, người tuổi Thân nên đi ra ngoài giao lưu, tiếp xúc nhiều hơn. Dù bận cộng công việc, mải mê kiếm tiền nhưng mở rộng tầm nhìn, tạo dựng quan hệ cũng là gốc rễ cho các mối làm ăn mới, dự báo mùa màng bội thu.

Khi tài lộc đến, nếu nắm bắt được cơ hội này, người tuổi Thân có thể thực hiện lý tưởng của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, một số người cầm tinh con giáp tuổi Thân hai tháng tới sẽ nở rộ vận đào hoa, tình duyên thực sự viên mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tương đối độc lập. Sở thích của họ cũng thay đổi rất nhanh. Giữa tháng 11 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Thìn sáng lên, tiền tài như mưa, nắm bắt được cơ hội thì sự nghiệp cũng thành đạt.

Ngoài ra, những người tuổi Thìn đón nhận dòng năng lượng tích cực. Chính vì thế họ có sức khỏe cường tráng bất chấp thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, họ cũng cần chăm chỉ kết hợp với luyện tập hoạt động thể thao và nghỉ ngơi hợp lý để sức khỏe ngày càng tốt hơn nữa.

Với một số người tuổi Thìn có lẽ vận đào hoa là điều may mắn nhưng một số người khác thì tình yêu lại "từ trên trời rơi xuống", hạnh phúc ngọt ngào. Tuy nhiên, họ nên tránh tỏ tình trực tiếp mà cần thăm dò đối phương, hiểu được tình cảm của họ để "tấn công" được hiệu quả.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đợi đến giữa tháng 11 âm lịch để được thổi bay vận hạn trong tháng trước, tạm biệt hoàn cảnh nghèo khó, vất vả. Nhờ có sao may mắn chiếu tới, tài lộc của con giáp tuổi Mùi có đột phá. Họ cũng có tài biến báo, rắc rối đến thì chống đỡ, thời cơ đến thì nắm chặt, nhờ đó của cải ập đến, quan lộ ngày càng hanh thông.

Ngoài ra, con giáp tuổi Mùi có sức khỏe tốt nhất vào thời điểm này. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người tuổi Mùi nên tăng vận động, dinh dưỡng hợp lý. Gợi ý, khiêu vũ có thể là bộ môn nghệ thuật tốt giúp con giáp tuổi Mùi vừa thư giãn, giảm căng thẳng vừa rèn luyện sức khỏe.

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