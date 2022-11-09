Điểm mặt 3 con giáp dễ ảnh hưởng đến con trẻ, cần cẩn trọng để xây dựng bản thân trở thành tấm gương tốt

Con giáp tuổi Mão là những người dễ bộc phát cảm xúc vì tính cách thường nóng nảy, không kiểm soát tốt được những lời mình nói ra. Và không ít lần bạn bất ngờ khi các con nói hoặc có hành động tức giận tương tự khi nói chuyện với bạn bè cùng lứa tuổi. Việc này cho thấy bạn đang là tình trạng đáng báo động của các bậc phụ huynh như bạn rồi đấy. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với những đứa trẻ thường xuyên sống với cha mẹ hay thể hiện trạng thái tiệu cực thì sẽ có hành vi tương tự với các bạn cùng tuổi hoặc với người khác. Vì thế, bạn không nên thể hiện sự bực bội và phải học cách kiểm soát được cảm xúc, ngôn ngữ của mình khi có con ở gần đó. Bạn có biết là trẻ con học theo rất nhanh theo những gì bố mẹ chúng thể hiện? Thậm chí bạn khuyên nên làm điều này, điều kia nhưng chúng sẽ không lắng nghe mà chỉ bắt chước theo những gì bạn làm. Lời nói thường đi vào tai này, ra khỏi ta kia, chỉ có những điều nó nhìn thấy mới lưu giữ lâu hơn trong bộ nhớ của con trẻ và hướng dẫn chúng làm những điều tương tự mà thôi.

Đúng là cuộc sống bạn có nhiều áp lực nhưng khi trở về nhà bạn phải điều chỉnh ngay cảm xúc của mình. Nhà đúng là nơi được phép thể hiện thoải mái hỉ nộ ái ố, nhưng không có nghĩa là bạn có quyền trút giận lên con cái.

Tuổi Hợi

Vì tính cách khá vô tư nên cha mẹ tuổi Hợi thuộc tuổi Hợi cũng có xu hướng sống xuề xòa, thoải mái quá mức nên sẽ khiến con cái học được nhiều thói xấu trong lối sống của cha mẹ. Có những ông bố bà mẹ vì quá lười biếng, không thích dọn dẹp, ăn xong không dọn rửa ngay, đồ đạc vứt lung tung dần dần con cái sẽ học theo thói sống bừa bãi này.

Lỗi sống xuề xòa của người tuổi Hợi sẽ ảnh hưởng đến con cái. Bạn nên học cách thay đổi và sống ngăn nắp, gọn gàng hơn để góp phần dạy bảo con cái những thói quen tốt đẹp trong cuộc sống, giup chúng trở thành những công dân tốt.

Tuổi Mùi

Ngược lại với những ông bố bà mẹ nghiêm khắc với con cái thì con giáp tuổi Mùi lại quá dễ tính với chúng. Bạn cho rằng trẻ không biết gì nên phải luôn giúp đỡ chúng ngay lập tức.



Hoặc có thể bạn từng đã có tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn nên bản mệnh luôn không muốn những điều gì tương tự trong quá khứ lặp lại với các con, bạn mong cuộc sống của các con đủ đầy nhất có thể.



Đó là nguyên nhân khiến trẻ con có thể "được đằng chân lân đằng đầu" với bạn đấy. Nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng con lăn lóc khóc đòi mùa đồ khi đang ở siêu thị hoặc muốn đòi gì là khóc lóc và mè nheo thì bạn phải chấn chỉnh việc này sớm thôi.



Hay thoả hiệp với con cái trong mọi trường hợp cũng có thể xuất phát từ việc bạn không muốn con làm phiền, cứ đáp ứng hết yêu cầu của con là bạn được yên làm việc của mình. Nhiều người còn đưa cho con chơi điện thoại, ipad, xem tivi... cả ngày cũng chỉ là để họ được làm việc riêng.

Bạn có biết, nếu không nghiêm khắc và hay để con ra điều kiện, cha mẹ thoả hiệp với con bằng việc "con làm cái này sẽ được cái kia" sẽ tạo cho trẻ thói quen ra điều kiện với người khác.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!