Điểm danh 3 con giáp phát tài, đếm tiền không ngơi tay trong tử vi tuần (13 - 19/11), Thần Tài chỉ đích danh giàu sang, cầu được ước thấy, vận may chói lòa

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 21:49

Tử vi tuần (13 - 19/11), 3 con giáp gặt hái mọi thành công, cuộc sống suôn sẻ, vận mệnh đến gần, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Tý

Tử vi tuần (13 - 19/11), được sao Thiên Đức che chở, người tuổi Tý đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp. Với người tham gia thi cử trong tuần này, bạn cũng sẽ gặp được nhiều điều như ý muốn.

Bạn đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều lười biếng và muốn nghỉ ngơi, vì thế chẳng lý nào bạn lại không gặt hái được thành tích tích cực.

Điểm danh 3 con giáp phát tài, đếm tiền không ngơi tay trong tử vi tuần (13 - 19/11), Thần Tài chỉ đích danh giàu sang, cầu được ước thấy, vận may chói lòa - Ảnh 1
Con giáp Tý đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, bạn không thua kém bất cứ ai, chỉ cần phát huy đúng khả năng của mình, bạn sẽ thấy con đường tương lai ngày càng mở mang. Thậm chí, một vài người còn được quý nhân, bạn bè giúp đỡ, khiến mọi việc thêm phần suôn sẻ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp tuần (13 - 19/11) người tuổi Dần sẽ có muôn vàn may mắn. Không chỉ đường tài lộc "đỏ như son" mà vận tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, hân hoan.

Bởi vì, người cầm tinh con Hổ sẽ tìm được chân ái của đời mình. Từ đó, họ có thể tận hưởng những tháng ngày ấm êm, hạnh phúc bên nhau với chuyến du lịch đáng nhớ.

Điểm danh 3 con giáp phát tài, đếm tiền không ngơi tay trong tử vi tuần (13 - 19/11), Thần Tài chỉ đích danh giàu sang, cầu được ước thấy, vận may chói lòa - Ảnh 2
Cát mệnh hanh thông với tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tính cần cù, chăm chỉ và biết cách tiếp nhận những đóng góp của cấp trên nên sự nghiệp của tuổi Dần cứ thế "một bước lên tiên". Dù là làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp này vẫn luôn đủ mạnh mẽ, khôn ngoan để chèo lái cuộc đời mình.

Tuổi Mão

Tử vi tuần (13 - 19/11), tài lộc của người tuổi Mão vượng thấy rõ khi được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh.

Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn giữ được lợi thế so với đối thủ nên chẳng còn sợ các mánh cạnh tranh không lành mạnh. Nhờ đồng tiền chảy ào ào vào túi, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mở rộng làm ăn sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai.

Hãy cố gắng thật nhiều để có thể hoàn thành tốt các công việc quan trọng, như vậy thì bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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