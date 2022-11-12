Tử vi tuần mới (14/11 - 15/11), 3 con giáp tài vận tăng vùn vụt, cuộc sống đổi đời như mơ.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu tử vi tuần mới (14/11 - 15/11) thật may mắn khi bạn sẽ gặp được rất nhiều điều như ý, hứa hẹn gặt hái được thành tích cao. Tất nhiên, để có thể chạm tới vinh quang, bạn sẽ chẳng thể hoàn toàn dựa dẫm vào vận may của mình. Con giáp này nên dành nhiều thời gian để ôn tập, rèn luyện lại những nội dung kiến thức quan trọng, đồng thời phân bổ thời gian nghỉ ngơi và học hành hợp lý để không mệt mỏi quá sức, ảnh hưởng đến khả năng phát huy phong độ của mình.

Vận may đến gần tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet Cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp bạn giữ được đầu óc minh mẫn và tỉnh táo mỗi khi bước vào phòng thi, chỉ cần tin tưởng vào bản thân thì chẳng có đề thi nào là không giải quyết được. Ngoài ra, những người tham gia phỏng vấn, tuyển chọn cũng gặp được nhiều may mắn trong tuần này. Tuổi Tuất Xin chúc mừng tuổi Tuất là con giáp phát tài tuần này. Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn vừa có thể thu vào một khoản kha khá, vừa để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn.

Với người làm công ăn lương, phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng trong tuần này khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Con giáp Tuất công danh tấn tới. Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn thăng quan tiến chức. Bản mệnh hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc của mình, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo thì cơ hội để thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay. Tuổi Mùi Tuổi Mùi là một trong những con giáp mang số mệnh phú quý. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn chật vật với cuộc sống hiện tại của mình bởi lẽ họ vẫn chưa gặp được vận may. Trời sinh tuổi Mùi là những người có tính cách mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công. Vì vậy, họ không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn. Trong thời gian này, Mùi cũng đang lo ngại về tình hình tài chính nhưng vận may sẽ chiếu cố tuổi Mùi, giúp họ giải quyết được những rắc rối. Không những thế, tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Mùi cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước. *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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