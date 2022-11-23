Điểm danh 3 con giáp được Thần Tài “ưu ái” trong 3 ngày cuối tuần (25/11 – 27/11), tiền tài đua nhau ùn ùn chạy vào túi, vận số lên hương, may mắn gõ cửa, đổi đời giàu sang trong tích tắc

Tử vi dự báo trong 3 ngày cuối tuần (25/11 – 27/11) cho thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có sự phát triển khá đáng mừng. Bạn nhanh chóng nhận được các khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đây, và khoản tiền đó sẽ giúp cho túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh.

Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội được thưởng nóng, cốt là bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình làm việc có thể hơi vất vả một chút, nhưng bạn hãy cứ xông xáo, chủ động thì sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn, thậm chí còn ngoài mong đợi.

Tử vi cuối tuần (25/11 – 27/11), các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng đem về thêm cho bạn không ít cơ hội làm giàu. Bạn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác mới, là cơ hội để mở rộng kinh doanh và đầu tư.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất chín chắn và cẩn trọng trong mọi việc. Tuy đôi khi, họ tỏ ra rụt rè nhưng thực chất đây là biểu hiện của tính cẩn trọng. Điều này, giúp con giáp tuổi Mão nắm bắt thời cơ chính xác hơn, không lãng phí thời gian, công sức vào những việc vô ích hoặc kém hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày cuối tuần (25/11 – 27/11), nếu như thời gian trước họ bị đánh bại bởi các đối thủ cạnh tranh thì trong tháng 11 này, họ lại có khả năng leo lên, lĩnh vực kinh doanh mở rộng, thu nhập cao gấp nhiều lần trước đây. Chỉ cần con giáp tuổi Mão quản lý tốt tiền bạc và nắm bắt các cơ hội thì họ sẽ làm ăn hiệu quả, doanh thu vượt trội.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỷ là người thông minh, nhanh nhẹn, luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Thân là con giáp bản lĩnh, đánh bại nhiều kẻ hãm hại con đường thăng tiến của mình. Công việc của bạn ổn định hơn, tiền bạc cũng bắt đầu bước vào giai đoạn vượng sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tuần (25/11 – 27/11), những khó khăn trước đây đã không còn, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc trong thời điểm này. Tuy nhiên làm việc nhưng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.