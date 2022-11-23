Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Sửu là người tốt bụng, trung thực, vững vàng và đáng tin cậy, có thói quen, sở thích ổn định. Trong cuộc sống, dù gặp phải vấn đề gì họ cũng luôn có thể vượt qua một cách khéo léo.

Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Năm (24/11), đối với những người cầm tinh con Trâu, trong tháng 11, tài vận của họ sẽ khởi sắc, hồng phát liên tục, tài lộc và sự nghiệp vô cùng vượng phát. Nhờ thành công liên tục, họ thoát khỏi tình trạng khó khăn trước đó. Sau thàng 11, họ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, an vui, không lo về tiền.

Người tuổi Sửu luôn có những ý kiến và đề xuất độc đáo, có thể sống một cuộc sống có trật tự, vấn đề gì đến tay họ đều có thể giải quyết. Con giáp tuổi Sửu cũng sẽ có địa vị và sự giàu có của mình trong tương lại.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng ăn nói dễ nghe, lịch sự, nền nã nên được nhiều người yêu quý. Con giáp này tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và có tinh thần cầu tiến. Bản thân họ luôn tìm kiếm các cơ hội dành cho bản thân mình.

Tử vi ngày mai, thứ Năm (24/11), nhiều cơ may trong công việc đến với người tuổi Thìn. Có thể, họ sẽ nhận được một công việc bán thời gian, việc làm thêm mới...Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Những người thuộc con giáp này làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán được giá, có vụ mùa bội thu. Con giáp tuổi Thìn làm việc chăm chỉ nên cũng nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Một điểm thấy rõ của tuổi Mùi chính là chí tiến thủ, họ không bao giờ dậm chân tại chỗ, không đầu hàng trước khó khăn mà luôn tìm kiếm cơ hội làm giàu, đổi đời cho mình. Ưu điểm tuyệt vời nhất của tuổi Mùi là họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với môi trường sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/11, là một năm tuyệt vời với Mùi, dù còn nhiều thách thức nhưng từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều rất có khởi sắc. Bước qua Rằm tháng Chạp tới đây, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.