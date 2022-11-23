Tuổi Dậu là những người thông minh và cẩn thận. Họ sống rất có trách nhiệm và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào, họ sẽ không để cấp trên phải thất vọng. Con giáp này thường không có vị trí quá cao do bản thân ưu tiên cuộc sống bình yên bên gia đình hơn nhưng cũng là con giáp không khi nào rơi vào nghèo khó.

Tử vi dự báo ngày 24/11/2022 trở đi theo tử vi , những vất vả trong công việc trước đây của tuổi Dậu sẽ được giải quyết triệt để. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Mùi không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới. Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Dậu nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ.

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp từ cuối tháng 11. Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Tử vi ngày mai 24/11/2022, nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn. Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm. vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng nhu những khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lúc hứng lên làm việc rất tích cực, lúc không có hứng lại hay làm biếng, cũng vì thế lúc có tiền lúc không. Tử vi ngày 24/11/2022, này, tuổi Ngọ hay nhất là đã có chuẩn bị trước, chỉ cần không làm việc theo kiểu nước đến chân mới nhảy, chắc chắn họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp và chuyện làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vẫn phải nhắc tuổi Ngọ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận trong các mối quan hệ của mình. Lời không nên nói tuyệt đối không nói, việc không nên làm tuyệt đối không làm, đề phòng còn có một chút chuyện xảy ra. Khi những rắc rối qua đi, tuổi Ngọ sẽ gặp vui mừng ngoài ý muốn, tiền bạc liên tục tới tay, của cải tự động đưa tới cửa, không muốn giàu cũng khó.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.