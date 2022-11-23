Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ. Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (24/11), tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Tuổi Thân này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tử vi học có nói, trong năm Tân Sửu 2021 này, cuộc sống của những người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường sự nghiệp tài vận sẽ tìm được cơ hội mới để thăng hoa.

Cụ thể, tử vi ngày mai ngày (24/11) này vẫn còn một ít khó khăn còn tồn đọng nhưng từ Rằm trở đi, những người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự, công việc sẽ gặp được nhiều may mắn. Cuối năm nay, tuổi Mão nếu không thành Rồng cũng thành Phượng, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn trong năm 2020, kinh tế của họ bấp bênh, chi nhiều hơn thu nên khó tránh khỏi cảnh nợ nần. Tuy nhiên từ tháng 12 âm, vận số của họ thay đổi rõ rệt, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/11, tài lộc của họ khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Họ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.