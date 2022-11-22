Top 3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), may mắn bước vào thời kỳ đại vận, phúc lộc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 16:45

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), 3 con giáp này có được thành công vang dội, may mắn ngút ngàn, sống đời giàu sang phú quý.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, Thân sẽ là con giáp có vía Thần Tài, bao nhiêu may mắn, tài lộc sẽ bị con giáp này ôm trọn trong vòng 10 ngày tới.

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), với vận trình đang nhuận phát, rực rỡ nên Thân làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, có được nhiều thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, Thân cũng có thể tập tành kinh doanh, mua bán hàng hóa để tăng thêm thu nhập và nâng tầm cuộc sống mình lên.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), may mắn bước vào thời kỳ đại vận, phúc lộc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), tuổi Thân trúng số độc đắc, may mắn bước vào thời kỳ đại vận, phúc lộc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là những con giáp có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích tự do sáng tạo và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn muốn tự mình tạo dựng những cơ hội. Tử vi trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), những người tuổi Hợi so với những con giáp khác, rất hiền lành và sống chuẩn mực, càng gặp khó khăn họ lại càng bộc lộ được những ưu điểm của mình khiến ai cũng phải yêu mến.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), may mắn bước vào thời kỳ đại vận, phúc lộc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng rất tích cực lạc quan khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Họ tâm niệm rằng, mọi sự vất vả đều được đền đáp xứng đáng với nhiều điều may mắn bất ngờ. Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào những tháng cuối năm tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lúc hứng lên làm việc rất tích cực, lúc không có hứng lại hay làm biếng, cũng vì thế lúc có tiền lúc không. Tháng 11 này, tuổi Ngọ hay nhất là đã có chuẩn bị trước, chỉ cần không làm việc theo kiểu nước đến chân mới nhảy, chắc chắn họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp và chuyện làm ăn.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới (23/11 – 2/12), may mắn bước vào thời kỳ đại vận, phúc lộc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10 ngày tới (23/11 – 2/12) vẫn phải nhắc tuổi Ngọ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận trong các mối quan hệ của mình. Lời không nên nói tuyệt đối không nói, việc không nên làm tuyệt đối không làm, đề phòng còn có một chút chuyện xảy ra. Khi những rắc rối qua đi, tuổi Ngọ sẽ gặp vui mừng ngoài ý muốn, tiền bạc liên tục tới tay, của cải tự động đưa tới cửa, không muốn giàu cũng khó.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Tư ngày 23/11/2022, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, phú quý phát tài, tiền bạc rủng rỉnh, ngày càng ăn nên làm ra.

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