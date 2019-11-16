Đeo nhẫn phong thủy đổi vận, có thật hay không?

Vì vậy mà nếu bạn là nam giới chưa kết hôn thì nên đeo nhẫn phong thủy ở tay trái, còn nếu đã kết hôn thì nên đeo nhẫn ở tay trái. Nữ giới thì ngược lại, chưa kết hôn nên đeo tay phải để mang lại may mắn cho bản thân, còn khi đã kết hôn thì đeo tay trái để mang lại vận khí tốt cho chồng mình.

Với người chưa kết hôn nên đeo nhẫn phong thủy theo nguyên tắc “nam tả, nữ hữu”, tức là với nam giới thì tay trái là đại diện cho bản thân còn tay phải đại diện cho người yêu, người vợ. Với nữ giới thì ngược lại, tay phải đại diện cho bản thân và tay trái đại diện cho người yêu, người chồng. Đối với những người đã kết hôn thì áp dụng nguyên tắc “nam hữu, nữ tả”, ngược lại với nguyên tắc trên.

Ngón cái tượng trưng cho mệnh Mộc. Người đeo nhẫn phong thủy ở ngón cái thường là những người độc lập, mạnh mẽ, dám thách thức bất kỳ thử thách nào. Đây có thể là người lãnh đạo tốt nhưng sẽ khó tìm được tình cảm chân thật khi cần.

Theo phong thủy, đeo nhẫn ở tay trái là mong chờ sự may mắn, đeo nhẫn tay phải là đặt hy vọng vào các mối quan hệ giữa người với người. Tuy nhiên, trên bàn tay có 5 ngón và mỗi ngón lại tượng trưng cho những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống cũng như mong ước của con người. Tùy vào nhu cầu, ước muốn mà chúng ta chọn đeo nhẫn hợp phong thủy ở ngón nào trên bàn tay.

Theo người xưa, ngón cái đại diện cho vật chất và uy quyền. Đó cũng là lý do mà ngày xưa vua chúa, quý tộc thường đeo nhẫn ngón cái. Do đó, nếu bạn muốn tăng vận thế và uy quyền của bản thân thì hãy đeo nhẫn hợp phong thủy ở ngón cái.

Đeo nhẫn ở ngón trỏ để thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến

Ngón trỏ tượng trưng cho hành Hỏa, đeo nhẫn hợp phong thủy ở đây bạn sẽ trở nên có nhiều tham vọng với năng lực của bản thân. Bạn có cách suy nghĩ của riêng mình và không ngại nói cho người khác biết điều đó.

Đeo nhẫn phong thủy ở ngón trỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên bàn tay, ngón trỏ đại diện cho địa vị, công việc, sự nghiệp và học vấn. Bạn hãy đeo nhẫn ngón trỏ nếu muốn thăng chức, tăng lương hay chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng do đeo nhẫn ngón trỏ có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp, học hành thuận lợi.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng ngón trỏ là vị trí tốt để khai vận tình yêu. Đeo nhẫn ngón trỏ tức là bật đèn xanh cho đối phương đồng thời kích thích vận đào hoa của bản thân.

Đeo nhẫn ngón giữa để khai vận và duy trì hạnh phúc

Ngón giữa đại diện cho hành Thổ, nếu bạn đeo nhẫn phong thủy ở ngón này bạn là người rất coi trọng gia đình và bạn bè. Ngón giữa chính là vị trí trung tâm của bàn tay, có ý nghĩa tụ hợp. Đeo nhẫn ở ngón này giúp bạn hấp thu năng lượng, tập hợp sức mạnh tăng cường vận may trong mọi phương diện cuộc sống.

Đeo nhẫn phong hợp phong thủy ở ngón giữa - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ngón này còn tượng trưng cho sự bình ổn. Vì vậy đeo nhẫn hợp phong thủy ngón giữa giúp bạn duy trì niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Đeo nhẫn áp út để chiêu tài

Ngón áp út tượng trưng cho hành Kim, đồng thời cũng tượng trưng cho người bạn đời của bạn. Đeo nhẫn ở ngón này có nghĩa là bạn đang đặt hy vọng vào điều bạn mong muốn bằng cả con tim. Theo phong thủy, ngón áp út là vị trí tụ tài tốt nhất. Đeo nhẫn ở ngón này sẽ gặp nhiều điều may mắn về tài vận, tiền bạc và tài lộc.

Đeo nhẫn phong thủy ở ngón áp út rất dễ gây hiểu nhầm rằng đã kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo một vài quan điểm đây là ngón tay đeo nhẫn cưới, nếu đeo nhẫn ở ngón này có thể sẽ khiến bạn bị lỡ mất cơ hội kết thân với người khác giới. Do đó, những người độc thân nên sử dụng những loại nhẫn có hình dạng khác nhẫn cưới để không bị lỡ mất tình duyên.

Đeo nhẫn ngón út để tăng vận quý nhân

Ngón út là biểu tượng của hành Thủy, đeo nhẫn ở ngón này giúp bạn có thể thân thiết với mọi người bất kể tầng lớp nào.

Có một số quan niệm cho rằng đeo nhẫn ở ngón út là biểu hiện của người đã ly hôn. Tuy nhiên, theo phong thủy, ngón út đại diện cho vận quý nhân hỗ trợ chủ nhân trong các mối quan hệ với người khác. Vị trí đeo nhẫn này cũng mang lại nhiều phúc khí cho người đeo.

Đeo nhẫn phong thủy ngón út tăng vận quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách đeo nhẫn hợp phong thủy theo ngũ hành

Nhẫn thuộc Kim

Nhẫn thuộc Kim là những nhẫn có hình dạng tròn, nhẫn trơn không có mặt lồi. Trên thân nhẫn có thể gắn những viên đá quý có hình tròn màu trắng hoặc vàng. Nhẫn được làm bằng vàng tây, bạch kim, bạc thiết kế đơn giản với màu trắng hoặc vàng. Những người mệnh Thủy nên đeo nhẫn phong thủy thuộc Kim.

Nhẫn thuộc Mộc

Nhẫn thuộc Mộc thường có dạng tròn được cách điệu với nhiều đường nét uốn lượn, vặn chéo hay hình chữ nhật, mặt lồi của nhẫn thường được thiết kế thành hình tròn, bầu dục hoặc hình chữ L và được nạm những viên đá quý. Trên thân nhẫn có gắn những viên đá quý màu xanh. Nhẫn này hợp với những người mệnh Hỏa.

Nhẫn thuộc Thủy

Nhẫn thuộc Thủy có dạng hình tròn được cách điệu với nhiều đường uốn lượn, thân nhẫn mảnh khảnh có thể có dạng hình chữ S, mặt lồi của nhẫn có hình tròn, bầu dục và có nạm những viên đá quý màu xanh tím, xanh đen, lục và đen. Trên thân nhẫn có gắn những viên đá quý màu sẫm. Nhẫn này hợp với người mệnh Mộc.

Cách đeo nhẫn hợp phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Nhẫn thuộc Hỏa

Nhẫn thuộc Hỏa thường có hình dạng nhọn, đường nét nhô cao, thân nhẫn có thể cắt chéo cạnh có thể dạng chữ V, mặt lồi của nhẫn được thiết kế hình tam giác, đa giác và nạm những viên đá quý màu hồng, đỏ hoặc da cam. Nhẫn này hợp với người mệnh Thổ.

>>> Xem thêm:

- Lông mày phong thủy như thế nào là mang lại tài lộc dồi dào?

Nhẫn thuộc Thổ

Nhẫn thuộc Thổ có dạng hình vuông, được cách điệu với những đường nét vuông vắn, thân nhẫn có thể là hình vuông có thể là hình chữ T, mặt lồi của nhẫn được thiết kế thành hình vuông, hình chữ nhật và nạm những viên đá quý màu vàng. Trên thân nhẫn có thể gắn những viên đá quý màu vàng, xám, ghi. Nhẫn này hợp với người mệnh Kim.

Đeo nhẫn phong thủy hiện nay đã được coi như một cách gia tăng sự may mắn trong cuộc sống, con đường tài lộc... Đây không phải là một điều mê tín, mà đơn thuần chỉ là con người gửi gắm niềm tin, cầu phúc cho bản thân qua những trang sức phong thủy để hòa hợp với cuộc sống hơn. Hy vọng qua bài viết, bạn đã có thêm một số kiến thức cơ bản về cách đeo nhẫn phong thủy hợp mệnh để giúp bản thân có được đường tài lộc rộng mở, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.