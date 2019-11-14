3 con giáp đổi đời sau một đêm, sang tháng 12/2019 sẽ giàu bất chấp, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 14/11/2019 14:51

Mặc ai nghèo khó, cơ cực, 3 con giáp may mắn này vẫn quơ tay là có tiền, phúc phần đầy nhà, đổi đời sau một đêm trong tháng 12/2019.

Nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ thêm phúc thêm phần, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt trong tháng cuối năm 2019.

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Đặc biệt, trong tháng 12 tới, con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người chân thành, thiện lương và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong đối nhân xử thế, dám nghĩ dám làm và có óc sáng tạo hơn người nên sớm muộn cũng sẽ gặt hái thành công chốn thương trường.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại may mắn cho con giáp giàu có này, giúp họ phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, trong tháng 12 tới, Hợi sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Thậm chí, Hợi còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm.

con giap may man 2
Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám giúp Tý quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bản lĩnh, thông minh và tài giỏi hơn người nên Tý được cấp trên đánh giá cao, đồng nghệp kiêng nể. Nhờ thế, con giáp giàu sang này thăng tiến nhanh đến chóng mặt, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã sở hữu thành quả đáng ngưỡng mộ.

Những tháng đầu năm khá xui xẻo, bất trắc đủ đường khiến Tý vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, tháng cuối năm 2019, đời Tý sẽ sang trang mới. Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám giúp Tý quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được.

con giap may man 3
Tiền của cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần trời cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, được trời Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ nên cuộc đời Thìn chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Tiền của cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần trời cho Thìn.

Nếu đang ấp ủ ý định mở rộng kinh doanh, thử sức ở lĩnh vực mới thì Thìn hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Bởi lẽ, tháng 12/2019 tới, sao Hồng Loan sẽ chiếu mệnh, giúp bạn làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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