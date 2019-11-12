3 con giáp tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu trong nửa cuối tháng 11/2019

Tâm linh - Tử vi 12/11/2019 15:38

Nửa cuối tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, đại phát đại lợi, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Sách tử vi con giáp có nói, nửa cuối tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phúc lộc song toàn, an nhàn hưởng thụ.

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Nửa cuối tháng 11/2019, con giáp may mắn này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, thăng tiến nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong nửa cuối tháng 11/2019, người tuổi Tý sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Dù làm công hay làm chủ thì con giáp giàu có này cũng tha hồ đếm tiền sái tay, thăng tiến nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh buôn bán thì Tý nên chớp lấy cơ hội nghìn năm có một này để quơ tay là có tiền, giàu sang hưng thịnh, sung sướng hơn người.

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Tiền ùn ùn chui vào túi, tình duyên phơi phới, hạnh phúc ngất ngây chính là vận số trời đã an bài cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, khéo léo trong đối nhân xử thế và sống nghĩa tình. Họ hay làm việc thiện, tâm tính hiền lương lại chẳng bao giờ sân si, đố kỵ với ai nên được trời thương mà ban cho vô số phúc phần.

Trong 15 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ có tài lộc dồi dào, tình tiền viên mãn. Tiền ùn ùn chui vào túi, tình duyên phơi phới, hạnh phúc ngất ngây chính là vận số trời đã an bài cho con giáp này.

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Dần cần tránh xa thị phi, chớ dại để kẻ xấu lợi dụng kẻo bị lừa gạt tiền bạc, rước họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng 11/2019 là tháng mang lại nhiều phúc phần cho người tuổi Dần. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tài lộc, công danh đỏ rực như son. Càng về cuối tháng con giáp này càng may mắn ngút trời, kiếm được bộn tiền.

Tuy nhiên, Dần cần tránh xa thị phi, chớ dại để kẻ xấu lợi dụng kẻo bị lừa gạt tiền bạc, rước họa vào người. Từ đây đến cuối năm 2019 Dần sẽ giàu sang tột đỉnh, của nả đầy nhà, cứ thế mà hưởng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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