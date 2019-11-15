Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão làm hỏng việc, tuổi Tỵ được cấp trên ưu ái

Tý xảy ra tranh cãi với cấp trên, đồng nghiệp. Điều này khiến bản thân bạn trở nên căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Nếu không kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của 12 con giáp có lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được hết những điều sắp xảy ra với mình trong một ngày.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần cần dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Ngày cuối tuần bạn nên dành cho gia đình, bạn bè để giải tỏa hết những sự căng thẳng. Đôi khi những người thân thiết lại là nguồn cảm hứng để bạn sáng tạo trong công việc.

Sửu hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đổ về túi đều đặn. Bạn được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn. Vì vậy hãy giữ tinh thần bình tĩnh, cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Mão mất cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Mão vì quá sĩ diện nên đánh mất nhiều cơ hội trong công việc. Bạn không chịu lắng nghe những ý kiến của người khác. Vì vậy mà Mão bị nhiều người xa lánh. Khi khó khăn, bạn không biết nhờ vả ai, thế nên cứ một mình gánh chịu tất cả khiến bản thân mệt mỏi bế tắc. Điều này còn ảnh hưởng đến công việc khiến bạn làm việc gì cũng không thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn khá nóng nảy, bốc đồng. Vì vậy mà những việc bạn đảm nhiệm đều không mang lại kết quả tốt. Cấp trên không tin tưởng, thậm chí còn khiển trách những sai lầm của bạn. Lời khuyên cho Thìn là hãy thay đổi tâm tính của mình, bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Tỵ được cấp trên ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ được cấp trên ưu ái, trọng dụng giao cho dự án lớn. Nhờ vậy mà bạn cải thiện được những kỹ năng tiềm ẩn của mình. Đồng thời cũng nhận được nhiều lời khen thưởng. Bạn không còn mắc những sai lầm nhỏ nhặt như trước. Nói chung vận trình của Tỵ trong ngày thứ Bảy vô cùng thuận lợi, thăng hoa. Không cần sợ gặp khó khăn hay tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ dễ vướng vào những rắc rối tiền bạc, pháp luật. Thế nên hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó. Nhất là những người thân thiết. Bạn làm gì cũng hãy thận trọng, lời ăn tiếng nói cũng hết sức chú ý. Khi nóng giận hãy kiềm chế cảm xúc, đừng vì một phút bồng bột mà đánh mất nhiều mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Mùi bị xa lánh - Ảnh minh họa: Internet

Mùi tự tin thái quá nên bị nhiều người xa lánh, chỉ trích. Lời khuyên cho Mùi là nên sống khiêm tốn, đừng kiêu ngạo khiến người khác chán ghét. Hãy tiếp thu, lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Thân

Chuyện tình cảm của Thân gặp nhiều điều tốt đẹp. Bạn và người kia luôn lắng nghe, thấu hiểu, vì vậy mà mối quan hệ dần trở nên tốt đẹp. Có thể cả hai sẽ tiến tới mối quan hệ lâu dài. Ngày cuối tuần, cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau, hẹn hò lãng mạn vì vậy mà tình cảm càng thăng hoa.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Dậu gây nhiều ấn tượng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu gây được ấn tượng trong mắt cấp trên, đồng nghiệp. Nhờ vậy mà những khúc mắc, khó khăn của bạn được giải quyết êm đẹp. Dậu nên tận dụng cơ hội này để thăng tiến, kiếm tiền và thực hiện những kế hoạch dang dở của bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Tuất

Trong công việc, Tuất phải hết sức tỉnh táo, đừng nghe lời tác động của người khác. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân. Bởi ngày thứ Sáu, bạn phải làm việc độc lập mới có cơ hội tiến bộ. Nếu cứ nghe lời người khác, vận trình của bạn rất lao đao, bấp bênh.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi cần mở rộng những mối quan hệ của mình. Bạn nên để ý đến những người khác thay vì chỉ nghĩ cho bản thân. Bởi đây là thời điểm tốt giúp bạn gặp gỡ, học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những người có tiếng tăm cùng ngành. Hãy nắm bắt cơ hội này để rèn luyện kỹ năng của bản thân. Có thể bạn sẽ tiếp nhận vị trí lãnh đạo mới trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm