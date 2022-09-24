Đầu tuần mới (26/9, 27/9, 28/9), vạn sự suôn sẻ, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền vàng bao quanh, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 17:15

Tử vi dự đoán, đầu tuần mới đến, những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trên đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, chịu khó và chân thật. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là khá thụ động, luôn chần chừ khi có cơ hội đến với mình. Vào đầu tuần mới đến, con giáp tuổi Sửu có tài lộc cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc và trao cho cơ hội tốt. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ gặp được đối tác mới, được khách hàng ủng hộ nên các thương vụ đều diễn ra thuận lợi. Con giáp này làm ăn nhỏ cũng có quý nhân đến nhà nên việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Người tuổi Sửu có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng.

Đầu tuần mới (26/9, 27/9, 28/9), vạn sự suôn sẻ, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền vàng bao quanh, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Vào đầu tuần mới đến, con giáp tuổi Sửu có tài lộc cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang đầu tuần mới, tuổi Mùi được dự đoán sẽ có những ngày phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố mà con giáp này còn được cấp trên cân nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc.

Đầu tuần mới (26/9, 27/9, 28/9), vạn sự suôn sẻ, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền vàng bao quanh, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Bước sang đầu tuần mới, tuổi Mùi được dự đoán sẽ có những ngày phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn có khát khao một cuộc sống thượng lưu, không ngừng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, cố gắng học hỏi để gây dựng sự nghiệp bền vững. Tử vi có nói, sang đầu tuần mới, người tuổi Tuất gặp được quý nhân mang đến nhiều cơ hội tốt về việc kinh doanh.

Tiền vào như nước, công danh sự nghiệp thăng tiến giúp tuổi Tuất chăm chỉ đạt nhiều thành tích cao nhất. Đây sẽ là một khởi đầu mới, suôn sẻ hơn với người tuổi Tuất. Con giáp này cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, có lộc to về tiền bạc.

Đầu tuần mới (26/9, 27/9, 28/9), vạn sự suôn sẻ, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền vàng bao quanh, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Tử vi có nói, sang đầu tuần mới, người tuổi Tuất gặp được quý nhân mang đến nhiều cơ hội tốt về việc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất khi sang 3 ngày cuối tuần vì vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

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