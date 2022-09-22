8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 12:41

Tử vi cho biết, trong 8 ngày cuối tháng 9, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh đã tốt bụng, thân thiện, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, vì vậy những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong 19 ngày tới đây, mọi sự đều thành công. Tử vi dự đoán, trong 8 ngày cuối tháng 9, vận khí của tuổi Mùi ngày một khởi sắc.

Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà trong nhà cũng có những chuyện vui vẻ, quan hệ suôn sẻ, hòa thuận với nhau. Những người tuồi Mùi dù có khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua bởi bản thân tuổi Mùi kiên cường, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, trong 8 ngày cuối tháng 9, vận khí của tuổi Mùi ngày một khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, trong 8 ngày còn lại của tháng 9, tuổi Tỵ là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Một người như vậy sẽ mở ra đỉnh cao tài lộc.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những chú Rắn độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Tỵ không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Tỵ đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui.

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn - Ảnh 2
Tử vi cho biết, trong 8 ngày còn lại của tháng 9, tuổi Tỵ là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp luôn giữ thái độ tận tâm với sự nghiệp, không bao giờ muốn lười biếng, có thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Cách làm việc của họ là điều mà hầu hết các nhà lãnh đạo mong đợi, vì vậy họ có thể giành được sự công nhận và tôn trọng.

Vào 8 ngày cuối tháng 9, vận thế của Thìn hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Chỉ cần tuổi Thìn dám đưa ra chính kiến của mình, bạn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương và thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Những người tuổi Thìn nếu càng chăm chỉ thì càng giàu có phát đạt hơn người.

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn - Ảnh 3
Vào 8 ngày cuối tháng 9, vận thế của Thìn hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi cuối tháng 9 tử vi ngày 22/9 tử vi thứ 5 Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 43 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông