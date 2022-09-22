Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 13:42

Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất khi sang 3 ngày cuối tuần vì vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo, con giáp tuổi Mùi rất "đỏ" khi sang 3 ngày cuối tuần này. Sự nghiệp của các con giáp này có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính.

Việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời gian này, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
Tử vi dự báo, con giáp tuổi Mùi rất "đỏ" khi sang 3 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần này, công việc của người tuổi Mão tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Trong thời gian này, tài lộc và may mắn của tuổi Mão có sự khởi sắc bất ngờ.

Nói một cách đơn giản, tuổi Mão khá may mắn về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Vốn là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là nghiêm túc trong bất kỳ lĩnh vực nào nên bạn biết nắm chắc cơ hội, ắt sẽ có thành tựu như mong muốn.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần này, công việc của người tuổi Mão tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi dự đoán, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong năm Nhâm Dần nhìn chung khá khả quan. Có thể nói là năm mà những chú Trâu trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn, đặc biệt khi sang 3 ngày cuối tuần.

Nếu như thời gian qua, bạn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách đến mức bản thân từng có ý định bỏ cuộc thì trong thời gian này, bạn sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đấy. Vốn là con giáp bản lĩnh, biết nắm chắc cơ hội nên tuổi Sửu ắt sẽ gặt hái nhiều thành tựu vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Có thể nói là năm mà những chú Trâu trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn, đặc biệt khi sang 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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