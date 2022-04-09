Đầu tháng vất vả, cuối tháng NGỒI KHÔNG CŨNG TIỀN TỶ về tay, các con giáp BÙNG NỔ TÀI LỘC nhờ có Qúy nhân phù hộ trong tháng 4 này

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 21:25

Nhờ có Qúy nhân phù hộ, 3 con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công, tài lộc dồi dào trong cuối tháng 4 này.

Tuổi Dậu

Nếu tháng 3 vừa qua người tuổi Dậu không chút may mắn trong tất cả mọi việc, thì tháng 4 này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ hơn. Đặc biệt, vào thời điểm cuối tháng 4 bạn có cơ hội kiếm tiền và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bạn bè.

Đầu tháng vất vả, cuối tháng NGỒI KHÔNG CŨNG TIỀN TỶ về tay, các con giáp BÙNG NỔ TÀI LỘC nhờ có Qúy nhân phù hộ trong tháng 4 này - Ảnh 1
Người tuổi Dậu trong tháng 4 này cũng nên giữ gìn sức khỏe, tránh lao động quá sức, ăn uống đúng giờ và tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt hơn nhé!

Vì thế, công việc cũng từ đó mà thuận lợi hơn không còn vất vả khó khăn như trước nữa, bên cạnh đó bạn còn có được nhiều nguồn thu phụ khác. Người tuổi Dậu trong tháng 4 này cũng nên giữ gìn sức khỏe, tránh lao động quá sức, ăn uống đúng giờ và tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt hơn nhé!

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có tính cách điềm đạm, thông minh và suy nghĩ logic. Đặc biệt, trong công việc lẫn sự nghiệp họ là người nhanh nhẹn, nhạy bén trước tất cả các cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến không có lùi. Mặt khác, người tuổi Tỵ đối đãi với bạn bè cũng vô cùng chân thành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Vậy nên từ giờ đến cuối tháng 4/2022, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Tuổi Thân 

Tuổi Thân vốn giỏi giao tiếp, biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Nhờ sức mạnh tập thể, những việc tưởng chừng khó khăn cũng sớm được bản mệnh hoàn thành trước thời hạn.

Qua đó, cấp trên đánh giáo cao, sự nghiệp tuổi Thân vì thế mà phát triển thuận lợi. Quý nhân ở bên cạnh đồng hành với bản mệnh nên vạn sự hanh thông, khó ai sánh bằng. 

Ngoài cơ cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 47 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ