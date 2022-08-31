Đầu tháng mới phúc lộc vô biên (1/9) đúng 0 giờ: Ngọc Hoàng chỉ điểm, Bồ Tát hiển linh, Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp phước phận vô biên, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 10:06

3 con giáp sau sẽ nhận được lộc khổng lồ vào ngày đầu tháng mới (1/9)

Tuổi Mão

Đầu tháng mới phúc lộc vô biên (1/9) đúng 0 giờ: Ngọc Hoàng chỉ điểm, Bồ Tát hiển linh, Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp phước phận vô biên, tiền vô như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành.Trong  đúng 0 giờ 0 phút ngày 31/08, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Tuổi Ngọ

Đầu tháng mới phúc lộc vô biên (1/9) đúng 0 giờ: Ngọc Hoàng chỉ điểm, Bồ Tát hiển linh, Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp phước phận vô biên, tiền vô như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/9, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/9, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh”.

Tuổi Sửu

Đầu tháng mới phúc lộc vô biên (1/9) đúng 0 giờ: Ngọc Hoàng chỉ điểm, Bồ Tát hiển linh, Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp phước phận vô biên, tiền vô như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Sửu sẽ phát tài vào năm 2022. Vận may về tài lộc rất tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, vận may liên tiếp ập đến. Vận may không thể ngăn cản. Của cải sẽ tiếp tục đổ về. Thu nhập của cải sẽ vào thời kỳ cao điểm và nhận được nhiều nguồn tài chính hơn. Những người thuộc con giáp Sửu sẽ kết bạn nhiều hơn với quý nhân, nâng cao khả năng của mình, họ sẽ thuận lợi thực hiện ước mơ giàu sang của mình.

Vận khí của người tuổi Dậu vào đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/9 sẽ được Thần Tài báo mộng sẵn, dù làm ngành nào thì bạn cũng có thể nắm bắt thêm của cải, rất thích hợp để chủ động tìm kiếm tài lộc, sẽ có một vụ thu hoạch mỹ mãn. Tinh thần tuổi trẻ có thể nổi lên, sự nghiệp hưng thịnh, trung niên công danh sự nghiệp lên cao, phúc lộc đầy nhà, phú quý.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 




5 ngày tới ( 31/08-04/09) 3 con giáp có số trăng hoa, người đang cô đơn nhất định gặp được nhân duyên tuyệt đẹp, người đã có đôi sẽ thăng hoa cảm xúc, cuối năm là thời điểm phù hợp để kết duyên đôi lứa

5 ngày tới ( 31/08-04/09) 3 con giáp có số trăng hoa, người đang cô đơn nhất định gặp được nhân duyên tuyệt đẹp, người đã có đôi sẽ thăng hoa cảm xúc, cuối năm là thời điểm phù hợp để kết duyên đôi lứa

3 con giáp trong 5 ngày tới có khả năng gặp được duyên tiền định, hạnh phúc thăng hoa trong chuyện tình cảm, ông tơ bà nguyệt đợi sẵn để se duyên rồi đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp giàu sang phú quý

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 45 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục