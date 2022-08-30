3 con giáp đại phát đại tài, có tầm nhìn xa, là người thông minh nhanh nhạy, kinh doanh thu lợi nhuận cao, kiếm tiền nhanh chóng, giàu có không kém ai

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 13:06

Top 3 con giáp đi lên bằng đầu óc, giàu có quyền chức, ai ai cũng phải kính nể.

Tuổi Thìn

3 con giáp đại phát đại tài, có tầm nhìn xa, là người thông minh nhanh nhạy, kinh doanh thu lợi nhuận cao, kiếm tiền nhanh chóng, giàu có không kém ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Tử vi cho thấy từ giờ tới cuối năm 2022, người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Thìn nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Thìn thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Tuổi Thân

3 con giáp đại phát đại tài, có tầm nhìn xa, là người thông minh nhanh nhạy, kinh doanh thu lợi nhuận cao, kiếm tiền nhanh chóng, giàu có không kém ai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Tuổi Dậu

3 con giáp đại phát đại tài, có tầm nhìn xa, là người thông minh nhanh nhạy, kinh doanh thu lợi nhuận cao, kiếm tiền nhanh chóng, giàu có không kém ai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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