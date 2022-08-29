Sau 20 giờ hôm nay (29/08) 3 con giáp bùng nổ lộc tài, gặp tinh tú rớt trúng đầu, trở thành ngôi sao sáng, nhà của đề huề, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 15:15

3 con giáp sắp được tinh tú rớt trúng, hóa từ vịt thành thiên nga, cả vận đổi số, giàu có không ai bằng, sau 20 giờ đêm nay (29/08) cứ ra đường mà canh.

Tuổi Dần

Sau 20 giờ hôm nay (29/08) 3 con giáp bùng nổ lộc tài, gặp tinh tú rớt trúng đầu, trở thành ngôi sao sáng, nhà của đề huề, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dần sống tình cảm, biết yêu thương và giúp đỡ người khác hết mình. Nhờ vậy bạn được quý nhân nâng đỡ, phù hộ trở thành con người giàu có, thành công. Trong công việc, bạn không phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Có thể nói vận mệnh của bạn trong những ngày tới chỉ cần ngồi không đếm tiền.Dần không phải lao tâm khổ tứ vì những điều nhỏ nhặt như thời gian trước. Nhờ sự mạnh mẽ và kiên cường, Dần có thể gánh vác hết những khó khăn mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Trong các mối quan hệ, Dần có hơi lạnh lùng nhưng lại là người chân thành và có trái tim ấm áp nhất. Bạn ít khi nói ra nhưng luôn âm thầm ra tay giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Vì ăn ở hiền lành nên cuộc sống của Dần ngày càng vượng phát, bạn có thể sắm nhà, tậu xe đắt tiền từ khi tuổi đời còn trẻ.

Tuổi Tý

Sau 20 giờ hôm nay (29/08) 3 con giáp bùng nổ lộc tài, gặp tinh tú rớt trúng đầu, trở thành ngôi sao sáng, nhà của đề huề, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau 20 giờ đêm nay (29/08) , vận may sẽ liên tục gõ cửa những người cầm tinh con giáp này. Thông minh, khéo léo và luôn làm việc hết mình, những nỗ lực bạn cố gắng suốt thời gian qua sẽ sớm được đền đáp xứng đáng và thời điểm này là lúc bạn có thể hái quả ngọt. Trong vòng 2 năm tới bạn có thể thay đổi công việc hoặc được thăng chức.

Về tình duyên, nếu là những cô nàng tuổi Tỵ độc thân bạn có cơ hội lớn gặp được nửa kia của mình. Với những nàng rắn duyên dáng đang yêu, sau khi khúc mắc đã được giải tỏa hai bạn sẽ có một cái kết không thể hoàn hảo hơn nữa, bạn sẽ có nhiều tin vui đấy.

Và với những cô nàng tuổi Tỵ đã lập gia đình, trong nửa cuối năm sẽ là khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc nhất đấy.

Tuổi Thìn

Sau 20 giờ hôm nay (29/08) 3 con giáp bùng nổ lộc tài, gặp tinh tú rớt trúng đầu, trở thành ngôi sao sáng, nhà của đề huề, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Năm 2022, người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. Cộng thêm thể lực mạnh mẽ, cơ thể dẻo dai bền bỉ nên họ luôn kiên trì thực hiện đến cùng những dự án mình đảm nhận.

May mắn là trời ban cho họ rất vượng vận quý nhân, cốt cách hơn người nên khi gặp khó khăn dù vào thời điểm khởi nghiệp hay giai đoạn “nước rút” cũng sẽ luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau 20 giờ đêm nay (29/08) , với người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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