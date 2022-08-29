3 con giáp đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08) trúng xổ số độc đắc, tậu nhà mới, mua ô tô, vận mệnh khởi sắc đầy màu hồng

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 09:30

Thứ 2 đầu tuần mới là một ngày vô cùng may mắn, ai cũng mong đầu tuần tốt đẹp, cả tuần suôn sẻ, 3 con giáp có vận số may mắn sau có khả năng trúng số độc đắc vào hôm nay.

Tuổi Ngọ

Bước vào giai đoạn này, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08), con giáp này sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

3 con giáp đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08) trúng xổ số độc đắc, tậu nhà mới, mua ô tô, vận mệnh khởi sắc đầy màu hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm đầu tư kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay. Đừng chần chừ kẻo lỡ mất thời cơ làm giàu trong tầm tay.

Người tuổi Ngọ vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ, vì vậy từ hôm nay nếu tuổi Ngọ tập trung nỗ lực, phát huy hết sức mạnh đang có thì việc họ được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay.

Đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08), tài lộc tuổi Ngọ sẽ dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ. 

Tuổi Hợi

Năm 2023, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

3 con giáp đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08) trúng xổ số độc đắc, tậu nhà mới, mua ô tô, vận mệnh khởi sắc đầy màu hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sức khỏe trong năm 2023 của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá trong năm 2023, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Tuổi Dậu

3 con giáp đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08) trúng xổ số độc đắc, tậu nhà mới, mua ô tô, vận mệnh khởi sắc đầy màu hồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dậu có tính cách vừa kiên nghị nhưng lại rất khiêm tốn. Con giáp này tuy phải trải qua nhiều vấp váp trong cuộc đời nhưng cũng vì thế mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Đúng 16 giờ 30 chiều nay (29/08), do được Tài tinh soi chiếu, nên tài vận của người tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này.

Vừa kiếm được tiền lại cân đối nguồn chi quỹ, người tuổi Dậu không còn phải chịu bất cứ áp lực nào về tiền bạc trong thời gian tới.

 

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Thứ 2 đầu tuần mới (29/08) Thần Phật độ trì, Bồ Tát mỉm cười hóa ra vàng bạc châu báu, phúc lộc chất đầy nhà 3 con giáp sau

Thứ 2 đầu tuần mới (29/08) Thần Phật độ trì, Bồ Tát mỉm cười hóa ra vàng bạc châu báu, phúc lộc chất đầy nhà 3 con giáp sau

Đầu tuần phúc lộc vô biên, 3 con giáp sau nhận được tin vui bất ngờ từ Thần Tiên, gia đạo yên ấm, hạnh phúc, đầy đủ.

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