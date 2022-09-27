Đầu tháng 9 âm lịch: 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 22:19

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình vào đầu tháng 9 âm lịch.

Tuổi Sửu

Mọi việc làm của người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông trong đầu tháng 9 âm. Con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng gần hơn nhờ có sự nâng đỡ của Cát Tinh. Hãy phát huy những thế mạnh để vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. Dự báo, chòm sao này sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn trong hôm nay để gắn kết tình cảm. Còn người độc thân vẫn đang tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp để san sẻ những điều bình dị trong cuộc sống.

Đầu tháng 9 âm lịch: 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình - Ảnh 1
Mọi việc làm của người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông trong đầu tháng 9 âm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra tương đối dễ dàng. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng con giáp này luôn biết cách hoàn thành chúng đúng với thời gian quy định. Do đó, bản mệnh hãy tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực thì con đường công danh sự nghiệp mới có thể thăng hoa.  

Vận trình tình cảm ngập tràn hương sắc. Người cung này luôn có một gia đình hạnh phúc, yêu thương và sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi yếu lòng. Bên cạnh đó, người độc thân lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chưa có ý định tìm kiếm cho mình một mối quan hệ mới.

Đầu tháng 9 âm lịch: 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có điểm sáng và khởi sắc bất ngờ. Cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng xuất hiện trước mắt nên con giáp này cần phải nhanh trí nắm bắt nhanh chóng để gia tăng nguồn thu nhập của mình. 

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ cần cung hoàng đạo này chịu mở lòng để đón nhận mối quan hệ mới thì sẽ có rất nhiều lời tỏ tình gửi đến bạn. Riêng người có đôi có cặp luôn biết tạo niềm vui cho nhau, chẳng hạn như các hoạt động hẹn hò, ăn uống, vui chơi,...

Đầu tháng 9 âm lịch: 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có điểm sáng và khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Định mệnh an bài vào tháng 10 tới: 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm

Định mệnh an bài vào tháng 10 tới: 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm vào tháng 10.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch