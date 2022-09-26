Đúng ngày mai, thứ Ba 27/9/2022, 3 con giáp bước vào hạn Tam tai, gặp vận đen tài lộc, tiền bạc hao hụt, công danh xuống dốc

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:48

Thứ Ba 27/9/2022, 3 con giáp bước vào hạn Tam tai, gặp vận đen tài lộc, tiền bạc hao hụt, công danh xuống dốc.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Mão có có thể gặp trục trặc nho nhỏ. Bạn sẽ luôn mắc sai sót liên tục do sự mất tập trung trong quá trình xử lý công việc. Nếu không muốn bị cấp trên phê bình, bản mệnh cần nên chấn chỉnh lại tinh thần nhanh chóng. Ngoài ra, bạn còn cần nên dự trù hoặc lên phương án kiếm tiền dự phòng để có thể chi tiêu lúc cần thiết. 

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ không được như mong đợi. Dự báo rằng tuổi này sẽ rơi vào các mối quan hệ tình cảm thiếu rõ ràng. Chính vì vậy, bản mệnh nếu không yêu thì nên thẳng thắn nói cho đối phương biết để tránh “rước họa” vào thân. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/9/2022, 3 con giáp bước vào hạn Tam tai, gặp vận đen tài lộc, tiền bạc hao hụt, công danh xuống dốc - Ảnh 1
Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Mão có có thể gặp trục trặc nho nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn nhưng không đáng kể vào đúng ngày mai. Áp lực trong công việc là nguyên nhân khiến cho người tuổi này gặp nhiều căng thẳng, thậm chí là mất phương hướng. Trước tình huống này, tốt nhất là bản mệnh cần tìm đến những người đi trước để xin lời khuyên, từ đó có hướng giải quyết phù hợp. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ chẳng có gì vui vẻ trong ngày thứ Ba. Đời sống vợ chồng bắt đầu xuất hiện khoảng cách trong tình yêu vì cả hai không còn dành cho nhau những cuộc trò chuyện hay chia sẻ như trước đây. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/9/2022, 3 con giáp bước vào hạn Tam tai, gặp vận đen tài lộc, tiền bạc hao hụt, công danh xuống dốc - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn nhưng không đáng kể vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ trở nên khá vất vả và gian nan. Tâm hồn “treo ngược cành cây” nên người tuổi này khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn, từ đó giảm sút hiệu quả công việc một cách rõ rệt. Hãy chấn chỉnh lại thái độ làm việc để mọi việc hanh thông trở lại. 

Vận tình cảm của bản mệnh có thể sẽ "đứt gánh giữa đường". Mối quan hệ của những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu rơi vào trạng thái bế tắc vì bất đồng trong lý tưởng sống. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/9/2022, 3 con giáp bước vào hạn Tam tai, gặp vận đen tài lộc, tiền bạc hao hụt, công danh xuống dốc - Ảnh 3
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ trở nên khá vất vả và gian nan - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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