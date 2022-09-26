Tử vi thứ Ba 27/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi hốt vàng hốt bạc, phú quý ngập tràn, Mão - Thân đối đầu nghịch cảnh, tiền mất tật mang

Ngoài ra, vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn. Kim sinh Thủy dự báo người độc thân có thể dễ dàng tìm được một người tâm đầu ý hợp nhờ người thân mai mối. Những người đã lập gia đình luôn có sự tin tưởng, yêu thương nửa kia của mình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày hôm nay sẽ diễn ra hanh thông. Con giáp này có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nếu biết cách vận dụng mọi tài năng của mình. Bản mệnh có thể dễ dàng vượt qua mọi thử thách nhờ khả năng sáng tạo và cách xử lý linh hoạt trong mọi vấn đề. Bạn cũng có thể nhận được một khoảng tiền thường từ công việc chính nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại không có gì mới mẻ. Dù cố gắng kiểm soát được cảm xúc của mình song bạn vẫn không thể thực hiện được nên đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của đối phương.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày diễn ra suôn sẻ chảy trôi. Sự chăm chỉ, siêng năng và kiên trì của tuổi này trong thời gian qua đã bắt đầu thu lại trái ngọt. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vội ngủ quên trên chiến thắng mà hãy tiếp tục phấn đấu để có được những bước tiến xa hơn.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán có thể có cơ hội phát triển hơn nữa trong thời sắp tới nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Con giáp này còn có thể thu về một khoản thu phụ nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân tìm được người yêu phù hợp với mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Người đã có đôi có cặp luôn có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt là biết được đối phương nghĩ gì.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão có có thể gặp trục trặc nho nhỏ. Bạn sẽ luôn mắc sai sót liên tục do sự mất tập trung trong quá trình xử lý công việc. Nếu không muốn bị cấp trên phê bình, bản mệnh cần nên chấn chỉnh lại tinh thần nhanh chóng. Ngoài ra, bạn còn cần nên dự trù hoặc lên phương án kiếm tiền dự phòng để có thể chi tiêu lúc cần thiết.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ không được như mong đợi. Dự báo rằng tuổi này sẽ rơi vào các mối quan hệ tình cảm thiếu rõ ràng. Chính vì vậy, bản mệnh nếu không yêu thì nên thẳng thắn nói cho đối phương biết để tránh “rước họa” vào thân.

Công việc của người tuổi Mão có có thể gặp trục trặc nho nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp người tuổi Thìn trong ngày hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Tử vi cho hay, người tuổi này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn, thậm chí là gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên thăng hoa. Người tuổi này cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần để bản mệnh an tâm phát triển sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn nhưng không đáng kể. Áp lực trong công việc là nguyên nhân khiến cho người tuổi này gặp nhiều căng thẳng, thậm chí là mất phương hướng. Trước tình huống này, tốt nhất là bản mệnh cần tìm đến những người đi trước để xin lời khuyên, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Vận trình tình cảm chẳng có gì vui vẻ trong ngày thứ Ba. Đời sống vợ chồng bắt đầu xuất hiện khoảng cách trong tình yêu vì cả hai không còn dành cho nhau những cuộc trò chuyện hay chia sẻ như trước đây.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Ngọ diễn ra tốt - xấu đan xen. Con giáp này có được thành công nhờ sự cố gắng và nỗ lực của mình nhưng đi kèm với đó là sự ganh ghét của kẻ tiêu nhân. Do đó, bản mệnh ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ được giao nên cẩn trọng giữa khoảng cách với người xung quanh.

Vận trình tình cảm viên mãn. Người tuổi này tìm được cảm giác bình yên bên đối phương sau một ngày bộn bề với công việc. Đây là thời điểm lý tưởng mà cả hai có thể ngồi lại nói chuyện thẳng thắn để tháo gỡ mọi hiểu lầm bao lâu nay.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ bất ngờ. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng con giáp này luôn biết cách hoàn thành chúng đúng với thời gian quy định. Do đó, bạn hãy tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực thì con đường công danh sự nghiệp mới có thể thăng hoa.

Người độc thân nhanh chóng tìm được người bạn tri kỷ cho mình sau những lần vất vả trong quá trình kiếm tiền “chân ái” cho mình. Người đã lập gia đình có cuộc sống vợ chồng viên mãn vì lúc nào, bạn và người ấy cũng dành thời gian quan tâm lẫn nhau.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ trở nên khá vất vả và gian nan. Tâm hồn “treo ngược cành cây” nên người tuổi này khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn, từ đó giảm sút hiệu quả công việc một cách rõ rệt. Hãy chấn chỉnh lại thái độ làm việc để mọi việc hanh thông trở lại.

Bên cạnh đó, vận tình cảm của bản mệnh có thể sẽ "đứt gánh giữa đường". Mối quan hệ của những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu rơi vào trạng thái bế tắc vì bất đồng trong lý tưởng sống.

Tuổi Dậu

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Dù gặp những chuyện không vui nhưng bản mệnh vẫn không để cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Con giáp này có khả năng cải thiện nguồn thu nhập đáng kể nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân.

Tình cảm lúc thăng khi trầm. Cuộc sống hôn nhân gặp chút căng thẳng vì lời qua tiếng lại giữa những người trong cuộc. Tử vi khuyên hai người cần nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của người tuổi Tuất trong ngày 27/9 diễn ra thuận lợi về mọi mặt. Thần may mắn ghé thăm nên người tuổi này thực hiện công việc gì cũng suôn sẻ và dễ dàng. Nguồn thu nhập hiện tại khấm khá nên con giáp này không cần phải lo đến vấn đề chi tiêu trong ngày.

Vận trình tình cảm có chút trở ngại. Dường như bạn chỉ muốn nhận tình cảm về mình mà lại không biết cho đi. Nếu việc này cứ tiếp diễn thì mối quan hệ giữa bạn và đối phương sớm muộn cũng rơi vào tình trạng bế tắc và tệ hơn có thể là "đường ai nấy đi".

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi và không có gì khó khăn. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặt hái thành công trong sự nghiệp nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh của mình. Bạn còn có thu về khoản tiền đầy túi nhờ vào công việc phụ và khoản thưởng bất ngờ từ công việc chính.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội để mở rộng mối quan hệ, do đó hãy tận dụng để tìm được đối tượng hẹn hò ưng ý. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi và không có gì khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.