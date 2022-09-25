Đúng 5 ngày tới (26/9-30/5), Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng trong 5 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lựa chọn trong 5 ngày tới. Thực Thần mang tới cho người tuổi này nhiều sự lựa chọn, nhưng sự linh hoạt là đặc biệt quan trọng khi xử lý công việc. Bản mệnh hãy chủ động thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế. Cơ hội cải thiện tài chính khá nhiều, chỉ cần tinh ý chút thì nhất định sẽ không bỏ qua.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngập tràn hương sắc. Bạn sẵn sàng cho đi và san sẻ mọi thứ với người mình yêu. Riêng người độc thân có thể dễ dàng kết bạn và tận hưởng các mối quan hệ lành mạnh với tất cả mọi người. 

Đúng 5 ngày tới (26/9-30/5), Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lựa chọn trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 5 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên "thuận buồm xuôi gió" và suôn sẻ. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình trước khi bắt tay vào việc gì. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đem tới cho bản mệnh nhiều cơ hội triển vọng để phát triển sự nghiệp trong tương lai. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa ấm áp. Thủy sinh Mộc cho thấy bạn đang được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình liên tục dành sự quan tâm, sẻ chia nên luôn có sự thấu hiểu với nhau.

Đúng 5 ngày tới (26/9-30/5), Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Đúng 5 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên "thuận buồm xuôi gió" và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Tam Hợp giúp sức nên người tuổi này có thể dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn được ủng hộ và nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu lý tưởng khi con giáp này luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu.

Đúng 5 ngày tới (26/9-30/5), Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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