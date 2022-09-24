Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều nay (24/9), Thần Phật phù hộ, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 06:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió' vào đúng 4 giờ chiều ngày 24/9/2022.

Tuổi Mão

Đúng 4 giờ chiều ngày 24/9, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Con giáp này cũng có thể yên tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tài chính do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này nhìn chung khởi sắc và khá tốt đẹp. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa cho mình sau khi gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ do gặp ngày Hỏa sinh Thổ. 

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều nay (24/9), Thần Phật phù hộ, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió' - Ảnh 1
Đúng 4 giờ chiều ngày 24/9, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày diễn ra duy trì ổn định trong thời điểm này. Những cuộc gặp gỡ xã giao và hợp tác của người tuổi này liên tục gặp vận may nhờ có Chính Quan xuất hiện. Nhờ có tài kiếm tiền giỏi mà nguồn thu nhập của con giáp này khá rủng rỉnh và hiếm khi nào rơi vào cảnh vay mượn tiền từ người khác. 

Ngũ hành tương sinh sẽ giúp bạn giải quyết những điều không vui bằng một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Người độc thân sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng, còn người đã kết hôn đang có những giây phút hẹn hò lãng mạn bên người ấy. 

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều nay (24/9), Thần Phật phù hộ, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió' - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày diễn ra duy trì ổn định trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi tốt đẹp và suôn sẻ vào đúng 4 giờ chiều hôm nay. Tinh thần làm việc với năng lượng tích cực, dồi dào giúp người tuổi này có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, vận trình tài lộc cũng sẽ vượng tiến theo. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trọn vẹn yêu thương. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình vì sự giúp đỡ của Tam Hợp. Người đã lập gia đình có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên người ấy. 

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều nay (24/9), Thần Phật phù hộ, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió' - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi tốt đẹp và suôn sẻ vào đúng 4 giờ chiều hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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