Tử vi 5 ngày tới (25/9-29/9), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 09:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng vào đúng 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Đúng 5 ngày tới, mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông hết nấc. Nhờ có tài ăn nói khéo léo mà bản mệnh có thể thuyết phục được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ các quan điểm của mình. Cùng với đó, cách hành xử khôn ngoan và tinh tế mang đến cho bản mệnh nhiều thành tựu nổi bật.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên ngọt ngào hạnh phúc. Bạn và đối phương đang trải qua những khoảng thời gian bình yên và vui vẻ thật sự sau những sóng gió trong chuyện tình yêu trước đó. 

Tử vi 5 ngày tới (25/9-29/9), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới, mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông hết nấc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thuận trong 5 ngày tới. Quý nhân nâng đỡ giúp con giáp này nhanh chóng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, người tuổi này còn lọt vào mắt xanh của quý nhân nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn hài hòa. Mặc dù yêu xa nhưng các cặp đôi vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên giúp tình cảm thêm khăng khít. Các bạn đang có kế hoạch về cùng một thành phố để sống và làm việc, để được ở cạnh nhau.

Tử vi 5 ngày tới (25/9-29/9), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thuận trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 5 ngày nữa, người tuổi Hợi sẽ bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Nguyên nhân của việc chưa có đột phá có thể là do bản mệnh thiếu đi sự quyết đoán, liều lĩnh trong một vài quyết định. Ngoài ra, Thực Thần trợ mệnh giúp đường tài lộc của những người này gặp nhiều may mắn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên vui vẻ lãng mạn. Người tuổi Hợi nhận được sự yêu thương, quan tâm ân cần từ nửa kia của mình. Người độc thân còn quá mải mê với công việc mà có thể sẽ chưa tìm được một nửa cho mình.

Tử vi 5 ngày tới (25/9-29/9), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Đúng 5 ngày nữa, người tuổi Hợi sẽ bước vào giai đoạn phát triển ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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