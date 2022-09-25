Bước sang tháng 10, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 10:42

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến vào tháng 10.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thuận trong tháng 10 tới. Quý nhân nâng đỡ giúp con giáp này nhanh chóng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, người tuổi này còn lọt vào mắt xanh của quý nhân nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vui vẻ lãng mạn. Người tuổi Hợi nhận được sự yêu thương, quan tâm ân cần từ nửa kia của mình. Người độc thân còn quá mải mê với công việc mà có thể sẽ chưa tìm được một nửa cho mình.

Bước sang tháng 10, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thuận trong tháng 10 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Quý nhân “soi đường dẫn lối” giúp người tuổi Mão sẽ có được những ý tưởng độc đáo, mới lạ cho những kế hoạch đang theo đuổi. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành tựu xứng đáng.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ vô cùng hòa thuận, ấm êm. Tình yêu giữa bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất. Người đã kết hôn có khoảng thời gian vui vẻ và ngập tràn tiếng cười bên người ấy. Còn người độc thân nhận được lời tỏ tình dễ thương nhờ vào nét duyên dáng của mình. 

Bước sang tháng 10, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Quý nhân “soi đường dẫn lối” giúp người tuổi Mão sẽ có được những ý tưởng độc đáo, mới lạ cho những kế hoạch đang theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang tháng 10, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Bạn có thể xử lý tốt những vấn đề phát sinh bất ngờ nhờ vào sự nhanh trí, và linh hoạt của mình. Khoản thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính và phụ giúp con giáp này có thể trút bỏ nỗi lo về những vấn đề chi tiêu, mua sắm cá nhân.

Chuyện tình cảm của tuổi này cũng sẽ hòa hợp yêu thương. Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Sửu và nửa kia không có gì phải lo lắng. Cả hai luôn chọn người kia để chia sẻ thẳng thắn mọi điều, không có bất cứ giấu diếm nào.

Bước sang tháng 10, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Bước sang tháng 10, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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