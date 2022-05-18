Đàn ông thuộc 4 tuổi này nổi tiếng phong lưu, đào hoa; phụ nữ không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy tình của các chàng trai này

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 05:31

Những con giáp dưới đây sẽ rất nguy hiểm cho các cô gái nặng yêu thương. Thế nên phải yếu cần phải cẩn trọng, để không rơi vào bẫy tình của những chàng trai này.

Tuổi Sửu

Đàn ông thuộc 4 tuổi này nổi tiếng phong lưu, đào hoa; phụ nữ không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy tình của các chàng trai này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhìn bên ngoài người tuổi Sửu có vẻ chân chất thật thà và biết giữ chữ tín nhưng bên trong họ lại rất khôn khéo. Dù không phải người khôn lỏi nhưng họ biết cách bảo vệ bản thân. Trong những tình huống quan trọng, họ dùng lời nói làm vũ khí. Vẻ bề ngoài của họ cũng dễ lấy lòng tin của người khác thế nên càng dễ lừa dối vợ. Người vợ có chồng tuổi Sửu thường rất tin tưởng vào chồng mà không hề biết chồng có quỹ đen. Kiểu đàn ông này chỉ cần có cơ hội là sẽ ngoại tình nên chị em nhớ cẩn thận nhé.

Mặc khác, những người tuổi Sửu thích được yêu chiều cưng nựng. Nếu người yêu hoặc vợ hiện tại không thể mang lại cho tuổi Sửu những gì họ muốn, anh chàng này sẽ chẳng do dự ngoảnh mặt đi luôn. Tính cách đáng yêu khiến chàng tuổi Sửu không thiếu bạn bè yêu mến, cả cùng giới lẫn khác giới. Vì thế nên họ không gặp mấy khó khăn trong việc tìm kiếm đối tượng tiếp theo nếu chẳng may bị ế. 

Tuổi Thân

Đàn ông thuộc 4 tuổi này nổi tiếng phong lưu, đào hoa; phụ nữ không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy tình của các chàng trai này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đàn ông tuổi Thân nổi tiếng phong lưu. Họ không thích chịu trách nhiệm trong tình yêu, không thích rắc rối. Người này cũng đổi người yêu liên tục, rất hay "đứng núi này trông núi nọ".

Đàn ông tuổi Thân không thích cuộc sống bình thường, nhạt nhẽo mà hay theo đuổi sự mới lạ, kích thích. Kết hôn đối với họ mang lại sự gò bó. Về lâu dài, người này có thể bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ sai trái trong hôn nhân.

Họ có thể tìm đến những cuộc tình mới để vui vẻ nhưng cũng cả thèm chóng chán. Kể cả khi chấm dứt quan hệ với tiểu tam, con giáp này cũng chưa chắc đã quay về với gia đình mà đang tìm kiếm, chờ đợi một mục tiêu mới.

Tuổi Tỵ

Đàn ông thuộc 4 tuổi này nổi tiếng phong lưu, đào hoa; phụ nữ không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy tình của các chàng trai này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Các chàng trai tuổi Tỵ họ có khả năng thích ứng với môi trường tốt, biết làm chủ hoàn cảnh, linh hoạt và rất chủ động trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm. Cũng vì tính chủ động mà tuổi Tỵ ghét những thứ nhạt nhòa, ổn định và đơn giản. Cuộc sống phải có nhiều kích thích mới đem lại cho người tuổi Tỵ niềm vui vẻ hứng khởi.

Do đó họ thích được phiêu lưu trong những chuyện tình lãng mạn vui vẻ khác nhau hơn là ổn định một chỗ. Tuổi tỵ là một trong những con giáp đào hoa mà bạn cần biết. Cuộc sống phải có nhiều kích thích mới đem lại cho người tuổi Tỵ niềm vui vẻ hứng khởi. 

Các chàng trai tuổi Tỵ dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu cuộc sống buồn tẻ, chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chỉ cần tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn, họ rất dễ bị choáng ngợp, thu hút. Chỉ cần có người "rót mật vào tay", họ sẽ lao đầu vào dù biết đó là cuộc tình sai trái, không có kết quả.

Tuổi Ngọ

Đàn ông thuộc 4 tuổi này nổi tiếng phong lưu, đào hoa; phụ nữ không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy tình của các chàng trai này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong thế giới tự nhiên, Ngựa là loài động vật sống theo đàn, ham vui và thích thú lang thang khắp đó đây. Cứ nhắc đến tuổi Ngọ có lẽ bạn sẽ liên tưởng ngay đến một chú ngựa bất kham luôn trong trạng thái tự do chạy nhảy không kiểm soát.

Do đó thật dễ hiểu khi chàng trai cầm tinh con ngựa thường là người phong lưu, đào hoa số một. Họ muốn được nếm trải đủ mọi ngọt bùi trên thế gian này trước khi dừng chân. Không chỉ vậy, vì thuộc mệnh Hỏa nên tình cảm trong họ luôn dào dạt và nồng cháy, không mấy khi chịu ổn định ở yên một chỗ.

Đàn ông tuổi Ngọ dù kết hôn nhưng vẫn không bỏ cuộc chơi. Họ rất thích ra ngoài với bạn bè. Vì vậy, cơ hội tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp, có sức hút hơn vợ rất nhiều. Rất ít người có thể giữ mình khi "mỡ dâng miệng mèo".

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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