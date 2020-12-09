Đàn ông lấy được 4 con giáp có phúc này, cả đời may mắn, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 10:13

'Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm', đàn ông lấy được một người vợ tốt mới có động lực để gánh vác ngôi nhà của mình. Dưới đây là 4 con giáp có phúc, sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Đối với đàn ông, không có gì hạnh phúc hơn khi lấy được một người vợ hiền lương thục đức. Và nếu có vợ là một trong 4 con giáp có phúc dưới đây, cuộc sống sau khi kết hôn sẽ viên mãn, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Người vợ tuổi Mão

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Không chỉ xinh đẹp mà người phụ nữ tuổi Mão còn rất tài hoa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão là người có phúc khí, không những mang lại may mắn cho bản thân mà những người xung quanh họ cũng được phù hộ. Người vợ tuổi Mão chính là động lực thúc đẩy chồng làm ăn. Sự tài hoa của họ có thể giúp ích rất nhiều cho chồng trong công việc lẫn cuộc sống. Ngay cả khi mối quan hệ của hai vợ chồng gặp phải vấn đề, cô nàng tuổi Mão cũng sẽ giải quyết ngay trong "một nốt nhạc".

Người vợ tuổi Hợi

Người phụ nữ tuổi Hợi rất được bạn bè khác phái yêu mến. Chỉ cần tiếp xúc với họ một đoạn thời gian ngắn, đàn ông sẽ yêu họ đến "quên lối về". Không những thế, phụ nữ tuổi Hợi là người có vận khí tốt đẹp nhất trong 12 con giáp. Lúc nhỏ là phúc tinh của cha mẹ, sau khi kết hôn sẽ trở thành ngôi sao may mắn của chồng. Sự may mắn của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ không thôi. Đàn ông lấy được cô nàng tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về đường công danh, dễ dàng thăng tiến sau một thời gian ngắn.

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Cô nàng tuổi Hợi có vận khí tốt nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ tuổi Ngọ

Có thể nói, phụ nữ tuổi Ngọ là quý nhân trong cuộc đời nửa kia của mình. Chỉ cần kết hôn với họ, sự nghiệp của đối phương sẽ thăng tiến rõ rệt, lập được những thành tích tốt mà trước đây chưa từng có. Hơn nữa, chung sống cùng nhau càng lâu, sự nghiệp càng thêm suôn sẻ. Tuy nhiên, phải chú ý thường xuyên nâng cao tình cảm giữa hai bạn, cuộc sống vợ chồng sẽ thêm phần hòa thuận.

Người vợ tuổi Sửu

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Phụ nữ tuổi Sửu là kiểu người vợ của gia đình điển hình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Sửu là mẫu phụ nữ của gia đình điển hình. Sau khi kết hôn, họ sẽ giúp nửa kia quán xuyến mọi việc, là món quà từ trên trời rơi xuống của chồng. Đa số nam giới kết hôn với những cô nàng tuổi Sửu thường sẽ càng ngày càng may mắn. Công việc thường đạt được kết quả ngoài mong đợi, chất lượng cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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