3 con giáp gặp được cơ hội hiếm có, vận đào hoa nở rộ, nhân duyên may mắn trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/12/2020 17:33

Đừng lo lắng vì cả năm không một 'mảnh tình vắt vai'. Chỉ trong 15 ngày nữa thôi, 3 con giáp đào hoa nở rộ này sẽ gặp được tình nhân như ý.

Đời người có thể chỉ dài mấy chục năm, nhưng trong quá trình này, chúng ta có thể gặp phải rất nhiều điều bất ngờ. Đó có thể là một ánh mắt lướt qua với người lạ, hoặc cũng có thể là một cuộc tao ngộ với tình yêu đích thực. Giữa tháng 12 năm Canh Tý, ba con giáp đào hoa này cuối cùng cũng có thể gặp được "chân mệnh thiên tử" của đời mình.

Tuổi Tý

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Người tuổi Tý rất cởi mở trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý rất cởi mở trong chuyện tình cảm. Nếu thích thì nhất định phải ở bên nhau, còn nếu không thích thì sẽ chia tay ngay lập tức. Họ dễ nắm cũng dễ buông, vậy nên rất hiếm khi nhìn thấy vẻ đa sầu đa cảm của họ sau mỗi lần chia tay tình cũ. Đối với họ, tình cảm không thể gượng ép mà cần phải có sự đồng ý của cả hai bên. Trong 15 ngày tới, bản mệnh đào hoa, họ sẽ gặp được tình yêu đích thực. Còn nếu duyên số vẫn chưa đến thì cũng đừng quá lo lắng, có lẽ hoa đào nở hơi chậm một chút thôi.

Tuổi Dậu

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Người phụ nữ tuổi Dậu sẽ nhẫn nhịn trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái tuổi gà không thích tranh giành, tránh xa thị phi và hiếm khi cãi nhau với người khác. Cách yêu của họ chính là để thời gian giải quyết tất cả. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ không cãi vã cùng người yêu mà sẽ nhẫn nhịn trong lòng. Sau khi đã giải quyết được vấn đề, tình cảm đôi bên không những giảm đi mà còn mặn nồng hơn. Nếu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh khi yêu đó, trong 30 ngày tới, vận đào hoa sẽ nở rộ. Lúc này, tình yêu đích thực của cô gái tuổi Dậu sẽ xuất hiện bất ngờ.

Tuổi Thân

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Người tuổi Thân sẽ gục ngã bởi những người đàn ông biết tôn trọng họ - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, cô gái tuổi Thân dễ bị gục ngã bởi những người đàn ông biết tôn trọng họ. Có nghĩa là, chỉ khi quan tâm đến nhau, tình cảm đôi bên mới trở nên bền chặt. Cô gái tuổi Thân khi yêu sẽ mong muốn đối phương trở thành chỗ dựa, là người có thể bảo vệ họ mỗi khi gặp phải sóng gió. Khi đã có được hậu phương vững chắc, họ mới có thể tự do làm những gì bản thân yêu thích. Trong 15 ngày tới, rất có thể người tuổi khỉ sẽ chạm mặt người đàn ông nguyện bảo vệ họ cả một đời. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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