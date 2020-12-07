4 con giáp có sức sống mạnh mẽ, cả đời không cần bước qua cổng bệnh viên

Tâm linh - Tử vi 07/12/2020 10:59

Sức khỏe là của trời cho, nhưng phải biết quý trọng thì mới có thể duy trì được lâu dài. Dưới đây là 4 con giáp mạnh mẽ không chỉ khỏe mạnh bẩm sinh mà còn có sức sống mãnh liệt không gì bằng.

Đối với con người, sức khỏe còn quý hơn vàng. Thân thể cường tráng và tinh thần lạc quan chính là kho báu lớn nhất của đời người. 4 con giáp mạnh mẽ dưới đây ngay từ nhỏ đã tránh xa bệnh viện, khi trưởng thành rất quý trọng cuộc sống, ý chí vươn lên đầy mãnh liệt.

Cô gái tuổi Mùi

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Người phụ nữ tuổi Mùi có sức khỏe tốt, hiếm khi phải đến bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sinh ra vào năm con dê không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Cô ấy là kiểu người biết thấu hiểu, tính tình hiền lành, dễ gần và có nhiều ưu điểm. Chính nét đẹp từ trong tâm hồn đã giúp cô ấy luôn có thái độ lạc quan, yêu mến thiên nhiên và biết cách chăm sóc bản thân mình. Ngay từ nhỏ nàng Mùi đã có sức khỏe tốt, hiếm khi phải đến bệnh viện.

Cô gái tuổi Ngọ

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Như một chú ngựa trên thảo nguyên, họ có tinh thần tích cực và thích những hoạt động ngoài trời - Ảnh minh họa: Internet

Như những chú ngựa chạy trên thảo nguyên bạt ngàn, thần kinh vận động của người tuổi Ngọ rất phát triển. Họ sinh ra đã có cơ thể săn chắc, yêu thích hoạt động ngoài trời và sống rất tích cực. Không những vậy, những cô nàng cầm tinh con ngựa còn rất thông minh lanh lợi. Họ không sợ khó khăn, từng bước tiến lên đạt được thành công bằng chính nỗ lực của mình. 

Cô gái tuổi Mão

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Cô gái tuổi Mão có vẻ ngoài xinh đẹp và sức sống mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Như dân gian thường nói mèo có chín cái mạng, cô gái tuổi Mão cũng có sức sống mãnh liệt y như vậy. Người tuổi Mão thường có bề ngoài xinh đẹp, biết cách đối nhân xử thế và quý trọng gia đình. Khi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, cô ấy còn trở thành hậu phương vững chắc của chồng. Chính vì vậy mà về già có phúc khí, nhận được sự kính yêu từ con cháu. 

Cô gái tuổi Tuất

Những cô gái tuổi Tuất có tính cách thật thà, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không cần báo đáp. Bên cạnh đó, họ còn có tính cách mạnh mẽ, độc lập. Dù là trong cuộc sống hay trong chuyện tình cảm, họ cũng không muốn gây phiền phức cho người khác. Cô ấy có sức sống mạnh mẽ như một nhánh cỏ dại kiên cường. Đồng thời, họ còn có tinh thần vượt khó, không dựa dẫm vào bất kỳ một ai.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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