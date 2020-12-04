Bước sang tháng 12, 4 con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc tăng vọt, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 04/12/2020 15:34

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 12, những con giáp may mắn dưới đây sẽ có sự thăng tiến trong công việc. Cuối năm tiền vào đều đều, không thiếu tiền sắm sửa ăn Tết.

Bước vào thời gian bận rộn nhất trong năm, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón chào một năm mới. Những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc lẫn cuộc sống. 

Tuổi Tuất

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Người tuổi Tuất sẽ có bùng nổ về tài lộc, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất là những người có trái tim ấm áp, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Khi thấy ai đó gặp hoạn nạn, người bạn đáng yêu này sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. Bên cạnh đó, người tuổi Tuất sống rất có nguyên tắc, có mắt nhìn và sẽ không bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài. Chăm làm việc thiện ắt sẽ tích được công đức. Giữa tháng 12 này, dưới sự che chở của Bồ Tát, họ sẽ có sự bùng nổ về tài lộc, vạn sự như ý.

Tuổi Thân

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Người tuổi khỉ sẽ gặp nhiều may mắn trong dịp cuối năm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020, người tuổi khỉ sẽ gặp may mắn trong mọi chuyện. Tiền bạc, tình duyên không thiếu, không những có quý nhân phù trợ mà còn nhận được phù hộ từ Thần Tài. Mặc dù công việc bề bộn, đôi lúc xảy ra vài vấn đề làm rối loạn nhịp sống nhưng với sự thông minh nhanh nhẹn vốn có, họ sẽ dễ dàng sắp xếp lại cuộc sống, tái nạp năng lượng để hoàn thành quá trình chạy nước rút dịp cuối năm. 

Tuổi Sửu

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Người bạn tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu có vẻ bề ngoài thành thật, chất phác, không giỏi bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên đó cũng chính là điểm đáng yêu của riêng họ. Họ có trái tim rất lương thiện, mặc dù không biết nói lời ngon ngọt nhưng họ rất biết quan tâm đến mọi người. Chính bản chất chín chắn, sống có trách nhiệm sẽ giúp họ rất nhiều trong công việc. Không những nhận được sự tán thưởng của cấp trên, họ còn nhận được sự giúp đỡ của đối tác. 

Tuổi Dần

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Người tuổi Dần sẽ suôn sẻ trong công việc dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm con hổ có bản tính mạnh mẽ, cần cù, chịu được gian khổ. Đúng với con giáp của mình, người tuổi Dần rất dũng cảm, dám nghĩ dám làm, không sợ thử thách và luôn sẵn lòng thử những trải nghiệm mới. Sau một năm chăm chỉ làm việc, tiếng tốt cảm động đến tận trời xanh. Trong tháng cuối năm này, người tuổi Dần làm việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng đạt được thành tích xuất sắc. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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